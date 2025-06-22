AQŞ Kongressındağı Respublikannar häm Demokratlar yakşämbe irtäsendä AQŞnıñ İran atom-töş ob'ektlarına höcümnärenä tiz arada reaksiya belderde.
Tübändä töp qanun çığaruçılarnıñ belderüläre kiterelä:
Senatnıñ qorallı köçlär komitetı räise, Missisippidän respublikannar wäkile Rodjer Viker, bu operatsiyäne xupladı, ämma AQŞqa "alga taba bik citdi qararlar qabul itärgä" turı kiläçägen iskärtte.
Senatnıñ tışqı mönäsäbätlär komitetı räise, Aydaxo respublikannarı wäkile Jim Riç, "Bu suğış – İzrailneke, bezneke tügel, ämma İzrail – bezneñ iñ köçle berektäşlärebezneñ berse häm ul dönyanıñ faydası öçen İrannı qoralsızlandıra," dip belderde.
"Bu betmäyäçäk suğışnıñ başı tügel. AQŞ ğäskärläre İranğa kermäyäçäk"- dip östäde ul.
Kentukkidan konservativ respublikannar wäkile Tomas Massi fikerlären sośial çeltärlärdä "Bu konstitutsion tügel," dip belderde. Ul Kongressnıñ çit illärgä suğış iğlan itü xoquqına işaräläde.
AQŞ Wäkillar palatası spikeri häm Luiziana respublikannarı wäkile Mayk Jonson, "İlbaşı İrannıñ citäkçesenä kileşü tözü öçen här mömkinlekne birde, ämma İran atom-töş qoralsızlanı şartnamäsenä tuğrı qaludan baş tarttı," dip belderde.
"İlbaşınıñ qätğıy ğamälläre dönyanıñ iñ zur terrorçılıq sponsorı bulğan häm 'Amerikaga ülem!' dip qıçqırğan däwlätne iñ ülemçel qorallarnı yasaw mömkinlegennän tıydı," dip östäde ul.
Senatnıñ küpçelegeneñ liderı, Könyaq Dakota respublikannarı wäkile Jon Tyun teläktäşlegen: "Min ilbaşı Tramp yanında toram," dip belderde.
Miçigan demokratlar wäkile, fälästin çığışlı Raşida Tlaib: "İlbaşı Trampnıñ, Kongresstan röxsät almıyça, AQŞ ğäskärlären İrannı bombalaw öçen cibärüe - Konstitutsiyäne açıq räweştä bozu. Amerika xalqı yaña mäñgelek suğış telämi. Bez Yaqın Könçığışta yıllar buyı bara torğan suğışlarnıñ näticäsen kürdek – barısı da 'massaküläm yuq itüçe qoral' yalğanına nigezlängän ide",-dide.
Virjinia demokratlar senatorı Tim Kayn, AQŞ xalqınıñ "İranga suğış başlawına kisken qarşı" buluın äytte häm Trampnıñ "kurqınıç qarar" yasawın belderde.
Kongressnıñ êlekke demokrat äğzası, xäzer "VoteVets" progresśiv veteranlar törkeme kiñäşçese Maks Rouz, "Trampnıñ Kongresstan röxsät almıyça İranğa turıdan-turı höcüm başlaw qararı qanunsız," dip belderde häm bolay dip östäde: "Bu konflikt – anıqı häm üz cawaplılıqlarınnan baş tartqan respublikannarnıqı."