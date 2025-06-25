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Käşmir kiyerenkelegennän soñ Paqıstan belän Hindstan saqlanu ministrları Qıtayda oçraşa
Oçraşunıñ Pekinda Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında buluı kötelä.
Käşmir kiyerenkelegennän soñ Paqıstan belän Hindstan saqlanu ministrları Qıtayda oçraşa
Both India and Pakistan are nuclear powers and members of the IAEA, which regulates the use of nuclear weapons. [File] / Reuters
25 Июнь 2025

Paqıstan häm Hindstan saqlanu ministrlarınıñ uzğan ayda Käşmirdäge xärbi kiyerenkelektän soñ berençe tapqır oçraşuı kötelä. Kön’yaq Aziyäneñ atom - töş qoralı köndäşläre – Paqıstan belän Hindstan Könçığış Qıtayda oyıştırıluçı ike könek Şanxay xezmättäşlek  sammitı qısalarında  oçraşaçaq.

Çärşämbe könne Śindao şähärendä başlanaçaq bu cıyılışnı Qıtay saqlanu ministrı admiral Dun Śzyun’ citäkläyäçäk. Qıtay saqlanu ministrlığı beldergänçä, bu çara bigräk tä Yaqın Könçığışta regional’ kiyerenkeleklär artqan waqıtta uza.

Paqıstan delegaśiyäsen saqlanu ministrı Xavaja Möxämmäd Asif citäkli. Hindstan saqlanu ministrı Radjnatx Singx isä yuğarı däräcädäge wäkillek belän sammitta qatnaşırğa häm Qıtay, Rusiya häm başqa qatnaşuçı illärneñ ministrları belän ike yaqlı oçraşular ütkärergä cıyına.

2025nçe yılnıñ may ayında Käşmir töbägendä bulğan xärbi bäreleşlärdän soñ atom -töş qoralına iyä ike kürşe däwlät arasında mönäsäbätlär haman da kisken bulıp qala birä. Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitı regional’ häm global’ iminlek, terrorçılıqqa qarşı köräş ölkäsendä xezmättäşlek häm äğ’za däwlätlär arasında xärbi koordinaśiya mäs’älälären qarayaçaq.

Oyışmanıñ çirattağı räise Qıtay bu oçraşunıñ üzara xärbi ışanıçnı nığıtu häm tiränäytü, şulay uq regional’ tınıçlıq häm totrıqlılıqnı saqlaw maqsatında oyıştırıluın belderde.

2001 nçe yılda nigezlängän Şanxay xezmättäşlek oyışmasına Qıtay, Rusiya, Hindstan, Paqıstan, İran, Qazaqstan, Qırğızstan, Üzbäkstan, Tacikstan häm Belarus’ kerä. Oyışmanıñ Regional’ terrorçılıqqa qarşı köräş strukturası (RATS) anıñ töp iminlek mexanizmnarı arasında sanala.

Qıtaynıñ bıyılğı räislek teması "Şanxay ruxın yäşätü: Şanxay xezmättäşlek oyşması xäräkättä" dip bilgelängän.

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