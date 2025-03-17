TÜRKİYE
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Törkiyä "PKK" terrorçı oyışmasın häm barlıq däwamçıların tarqalırğa çaqıra
Saqlanu ministrı Änkaranıñ töp maqsatınıñ terrorçılıqnı yuq itü häm ilgä qarata yanawlarnı beterü buluın söyläde
Törkiyä "PKK" terrorçı oyışmasın häm barlıq däwamçıların tarqalırğa çaqıra
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı / Public domain
17 Март 2025

Törkiyä milli saqlanu ministrı Yaşar Gülär “PKK” terrorçı oyışması häm anıñ törle isemnär astında yäki törle töbäklärdä êşçänlek alıp baruçı barlıq büleklären tarqalırğa häm “şartsız räweştä qoralların tapşırırğa” çaqırdı.

“Oyışmanıñ terrorçılıq belän berqaya bara almawın, ğomere betüen häm üzen tarqatudan başqa çarası bulmawın, soñ bulsa da, añlawı iğtibarga layıq,” dip belderde Gülär şimbä könne ütkän tantanada.

“Bu qısalarda, tekstta telgä alınmağan mäsälälär, mäsälän, ut açunı tuqtatu, kütärelmäskä tiyeş. Monıñ turında süz dä bula almıy,” dip östäde ul.

Törkiyäneñ terrorğa qarşı köräşeneñ küp yıllar buyı il kön üzägendä berençe urında toruın assızıqlap, Gülär Törkiyä qorallı köçläreneñ tarix buyı ilneñ berdämlege häm bötenlegenä yanawçı här törle qurqınıçqa qarşı zur nıqlıq belän köräşüen häm üzlärenä tapşırılğan wazıyfalarnı uñışlı räweştä başqaruın äytte.

Änkaranıñ töp maqsatı – terrorçılıqnı beterü häm il öçen här törle qurqınıçnı yuq itü, dip belderde ul. “Prośessnı sabotajlawğa häm naçar faydalanuğa yäki suzıluına yul quyılmayaçaq, sak häm raśional’ yul saylanaçaq,” dip östäde ul.

“PKK” – Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terrorçı oyışması dip tanıla. Törkiyägä qarşı 40 yıllıq terrorçı kampaniyäsendä 40 meñnän artıq keşeneñ, şul isäptän, xatın-qızlar, balalar, sabıylar häm olı yäştäge keşelärneñ ülemenä säbäpçe buldı.

İminlek mäs’älälärendä çigenü yuq

Şimbä könne televideniye programmalarında yasağan ayırım belderüendä Törkiyä ilbaşınıñ tışqı säyäsät häm iminlek kiñäşçese Akif Çağatay Kılıç Änkaranıñ üz iminlege häm Süriyäneñ kiläçäge mäsäläse belän bäyle prinśiplardan waz kiçmäwen, çigenmäwen assızıqladı.

Kılıç “PKK” terrorçı oyışmasınıñ Süriyädäge bülege bulğan “YPG” citäkçelegendäge “SDF” belän bäyle soñğı kileşü näticälären Ankaranıñ yaqınnan küzätäçägenä ışandırdı.

Ul prośessnıñ uñay üseşe öçen Törkiyäneñ barlıq yärdämen kürsätäçägen östäde.

Kılıç Süriyäneñ Latakiya vilayätendäge êlekkege rejim êlementları belän yaña xökümät köçläre arasında bulğan soñğı waqıyğalarğa da tuqtaldı. Ul ülemnärneñ ärnetüçe buluın, tik iminlek häm totrıqlılıqnı saqlaw nisbätennän däwlät xakimiyäteneñ formalaşa başlawınıñ uñay küreneş ikänlegen assızıqladı.

Kılıç “DEAŞ” terrorçı oyışmasınıñ global külämdä kiläçäge bulmawın belderde. “Törkiyä anıñ barlığın qatğıy räweştä kire qağa häm anı tulısınça yuq itüne yaqlıy” dide ul.

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