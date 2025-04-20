YAÑA SÜRİYÄ
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AQŞ Süriyädän yözlärçä ğaskäriyen çığara başladı
“New York Times”nıñ xäbärenä qarağanda, armiyä 8 keçkenä xärbi bazanı yabıp ğaskäri sanın yaqınça 1400gä töşerä.
AQŞ Süriyädän yözlärçä ğaskäriyen çığara başladı
During his presidency's first term in 2019, Trump had initiated the withdrawal of American troops from Syria — a move that analysts said significantly altered the dynamics of the region. / AP
20 Апрель 2025

AQŞ tön’yaq-könçığış Süriyädän yözlärçä xärbiyen çığara başlağan, dip xäbär itä “New York Times”.

Ğazet ike yuğarı däräcäle AQŞ räsmiyeneñ süzenä tayanıp, pänceşämbe könne armiyäneñ tön’yaq-könçığıştağı sigez keçkenä bazasınıñ öçesen yabıp, xärbilär sanın 2000nän 1400gä kimetäçägen belderde.

Räsmilär äytüençä, AQŞ komandirları 60 kön êçendä östämä kimetülär kiräkme-yuqmı ikänen bäyäliyäçäk.

Ber wäqalätle beldergänçä, komandirlar Süriyädä kim digändä 500 xärbine qaldırırğa kiñäş itkän.

Xäbärdä äytelgänçä, ilbaşı Donal’d Tramp AQŞ xärbilären Süriyädä qaldıruğa "tiränten şiklänep" qarıy.

Ğıynvar axırında Tramp, Amerika köçläreneñ çığaçağı turındağı xäbärlärdän soñ, “Süriyädäge xärbilär mäs’äläsen qarayaçaqbız" dip beldergän ide.

"Monı kem äytüen belmim, läkin bez bu turıda qarar qabul itäçäkbez," dip äytte Tramp Aq Yortta jurnalistlarğa. "Bezneñ Süriyädä qatışıbız yuq. Süriyä üz xälenä çumğan. Anda bolay da êşlär butalçıq. Bezne dä qatıştıruları kiräkmi”,-dip söyläde AQŞ ilbaşı.

“New York Times” pänceşämbe könne başlanğan bu qısqartunıñ cirle komandirlarnıñ bazalarnı yabıp berläşterü täq’dimnärenä nigezlänüen häm Pentagon belän üzäk komandalıqnıñ monı raslawın citkerä.

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