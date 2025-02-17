Sudan sälamätlek saqlaw ministrlığına citkergänçä, ildä avgust ayınnan birle 1205 ülem häm 44 meñ 729 raslanğan vaba oçrağı terkälde. Ministrlıq sişämbe kön yasağan belderüendä törle töbäklärdä 43 yaña vaba oçrağınıñ raslanuın äytte.
Kizü Xartum, Äl-Cäzirä, Äl-Kadarif, Kassala, Nil yılğası, Tön’yaq ştat, Aq Nil häm Sännarnı da kertep Sudannıñ 18 töbägeneñ 11endä kürelde.
Sudan avgust ayında vabanı räsmi räweştä kizü iğ’lan itte. Ğadättä pıçraq su aşa yoğuçı bakteriyälär säbäpçe buluçı çir köçle êç kitü häm susız qaluğa kiterä häm, däwalanmasa, berniçä säğat’ êçendä üterä ala.
Vaba kizüe Sudan armiyäse häm “Tiz yärdäm köçläre” paramilitar törkeme arasında däwam itüçe bäreleşlär arqasında başlanğan tağın da kiñ gumanitar krizis çorında kilep çıqtı.
BMO mäğ’lümatları häm cirle farazlarğa qarağanda, 2023nçe yılnıñ aprelendä başlanğan bäreleşlär 20 meñnän artıq keşeneñ ğomere özelüenä häm 14 millionnan kübrägeneñ yäşägän cirlären taşlap kitüenä säbäpçe buldı.