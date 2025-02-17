DÖNYA
1 min uqıu
Vaba Sudannı xarap itä: däwam itüçe bäreleşlär arasında 1200dän artıq keşeneñ ğomere özelde
Sudanda avgust ayı başlarında vaba räsmi räweştä kizü dip iğ’lan itelde
Vaba Sudannı xarap itä: däwam itüçe bäreleşlär arasında 1200dän artıq keşeneñ ğomere özelde
Vaba kizüe / Reuters
17 Февраль 2025

Sudan sälamätlek saqlaw ministrlığına citkergänçä, ildä avgust ayınnan birle 1205 ülem häm 44 meñ 729 raslanğan vaba oçrağı terkälde. Ministrlıq sişämbe kön yasağan belderüendä törle töbäklärdä 43 yaña vaba oçrağınıñ raslanuın äytte.

Kizü Xartum, Äl-Cäzirä, Äl-Kadarif, Kassala, Nil yılğası, Tön’yaq ştat, Aq Nil häm Sännarnı da kertep Sudannıñ 18 töbägeneñ 11endä kürelde.

Sudan avgust ayında vabanı räsmi räweştä kizü iğ’lan itte. Ğadättä pıçraq su aşa yoğuçı bakteriyälär säbäpçe buluçı çir köçle êç kitü häm susız qaluğa kiterä häm, däwalanmasa, berniçä säğat’ êçendä üterä ala.

Vaba kizüe Sudan armiyäse häm “Tiz yärdäm köçläre” paramilitar törkeme arasında däwam itüçe bäreleşlär arqasında başlanğan tağın da kiñ gumanitar krizis çorında kilep çıqtı.

BMO mäğ’lümatları häm cirle farazlarğa qarağanda, 2023nçe yılnıñ aprelendä başlanğan bäreleşlär 20 meñnän artıq keşeneñ ğomere özelüenä häm 14 millionnan kübrägeneñ yäşägän cirlären taşlap kitüenä säbäpçe buldı.   

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us