DÖNYA
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İrannıñ Bändäre - Ğabbas şähärendä zur şartlaw buldı
Berençe mäğ’lümatlarğa qarağanda, Şahid Racaee portında bulğan şartlawda ülüçelär yuq
İrannıñ Bändäre - Ğabbas şähärendä zur şartlaw buldı
Rajaei port is one of the seaports of Iran. Image: X.com/@iraninarabic_ir / Others
26 Апрель 2025

Şimbä könne İrannıñ kön’yağında urnaşqan Bändäre - Ğabbas şähärendäge Şahid Racaee portında zur şartlaw buldı.

Däwlät mäğ’lümat çaraları xäbär itüençä, şartlaw näticäsendä kimendä 115 keşe yaralandı.

Şartlaw İran belän Amerika Quşma Ştatları arasında Omanda öçençe tur atom  - töş söyläşülären başlağan waqıtta buldı, läkin säbäbe älegä bilgele tügel.

Däwlät televideniyesenä interv’yu birgän cirle krizis idaräse wäqalätlese: "Bu waqıyganıñ säbäbe - Şahid Racaee portınıñ pristan' mäydanına urnaştırılğan berniçä konteynernıñ şartlawı ide. Xäzer bez yaralağan keşelärne êvakuaśiyälibez häm  sälamätlek saqlaw üzäklärenä cibäräbez”,-dip äytte.

Yarım räsmi “Tasnim” agentlığı xäbär itüençä, porttağı êşçänleklär yanğınnı sünderü öçen tuqtatılğan, port xezmätkärläreneñ sanı küp bulu säbäple şaqtıy keşe yaralanğan, xätta  ülgän dä bulırğa mömkin.

İran mäğ’lümat çaraları beldergänçä, şartlaw berniçä kilometr radiusında täräzälärne watqan, internetta urtaqlaşılğan surätlär häm videolarda şartlawdan soñ gömbä räweşendä bolıt barlıqqa kilüe kürenä.

2020nçe yılda şul uq portnıñ komp'yuter sistemaları kiber höcümgä duçar bulıp, su yullarında häm portqa alıp barğan  yullarda zur tığılular tudırğan ide. “Washington Post” xäbär itüençä, bu höcümneñ artında êlegräk İran tarafınnan başqarılğan kiber höcüm öçen üç alu maqsatınnan İzrail' bulırğa mömkin.

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