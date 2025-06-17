TÜRKİYE
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İstanbulda Yaqın Könçığıştağı global’ köndäşlek buyınça xalıqara kiñäşmä başlana
Boğaziçi universitetında uzaçaq 2 könlek kiñäşmädä törle illärdän belgeçlärneñ qatnaşuında alternativ säwdä yünäleşläre häm töbäk xezmättäşlege şikelle temalarnıñ qaraluı kötelä.
İstanbulda Yaqın Könçığıştağı global’ köndäşlek buyınça xalıqara kiñäşmä başlana
Great Power Competition and the Middle East Forum / AA
7 сәгать элек

İstanbuldağı Bogazici universitetında Yaqın Könçığışta global köndäşlek turında xalıqara konferentsiyä başlandı. Anda säwdä çeltärläreneñ yañadan formalaşuı häm xäzerge xalıqara üzgäreşlär turında fiker alışular uza.

“Zur dävlätlär yarışı häm Yaqın Könçığış: säwdä yulları häm çeltärlärneñ yañadan tözelüe” dip ataluçı ike könlek konferentsiyä universitet tarafınnan PLUS İnstitutı (Avstriäneñ Xalıqara Tikşerenü häm Üseş İnstitutı), Al Jazeera Tikşerenülär Üzäge, Törkiyäneñ başqalası Änkarada urnaşqan SETA (Säyäsi, İqtisadi häm İctimağıy Tikşerenülär Fondı), häm Şanxay Universitetınıñ Törkiyä Tikşerenülär Üzäge belän xezmättäşlektä oyıştırılğan.

Konferentsiyada Törkiyä, Avstriya, Germaniya, Qıtay, Rusiyä, İran, Katar, Böyekbritaniyä häm Frantsiyädän kilgän akademiklar, strateglar häm tikşerenüçelär qatnaşa.

Konferentsiyäneñ berençe köne Yaqın Könçığışta zur dävlätlär yarışınıñ täêsire häm imperiya mirası turındağı fiker alışular belän başlana. Şulay uq, säwdä yulları häm Hindstan, Rusiyä häm Qıtaynıñ xalıqara säwdädäge role turında söyläşülär kötelä.

Awrupanıñ pozitsiyäse häm anıñ strategik bäysezlege turında da diskussiyälär bulaçaq.

İkençe köndä Yaqın Könçığışta strategik berläşülär, regional tırışlıqlar häm global strategiyälär, şulay uq, dönyada häm töbäktä üzgäreşlär, yaña global tärtiplär turında söyläşülär bulaçaq.

Konferentsiya barışında “Yul häm quşaq” initsiativası (BRI), Xalıqara Tönyaq-Könyaq Transport Koridorı (INSTC), Hindstan-Yaqın Könçığış-Awrupa İqtisadi Koridorı (IMEC) kebek alternativ säwdä yulları, ênergiä koridorları, normativ üzgäreşlär häm regional xezmättäşlek turında süz baraçaq.

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