DÖNYA
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İranda qom buranı küzätelä
Bu xaqta İrannıñ Meteorologiya räsmi zatları citkerde.
İranda qom buranı küzätelä
FILE - A motorbike and a car, seen through the window of a car, are stopped in a street in Tehran, Iran, June 2, 2014, while a flash dust storm hits the Iranian capital. / AP
7 Май 2025

İran räsmi zatları kürşe il Ğıyraqtan kilgän qom buranı arqasında könbatıştağı 7 vilayät’tä mäktäplärneñ häm ofislarnıñ yabıluına qarar birde. Yaqınça 13 million keşene öydän çıqmasqa kisätkännär.

Huzistan, Kirmanşah, İlam häm barlıq körd vilayät’lärendä buran kürelde.

Kirmanşah, İlam häm kön’yaq-könbatıştağı Huzistannı da kertep berniçä vilayät’tä däwlät häm şäxsi tarmaq ofisları yabılğan.

Tön’yaq-könçığıştağı Zencan häm kön’yaqtağı Buşehrğa da qom buranı kilde.

Tährannıñ yaqınça 1100 çaqrım kön’yağında urnaşqan Buşehrnıñ Hawa sıyfatı indeksı sişämbe könne 108 ide.

Bu kürsätkeç Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması tarafınnan qabul itelä torğan däräcädän 4 tapqırğa küp.

İran Meteorologiya räsmi zatları bu şartlarnıñ Ğıyraqtan İrannıñ könbatışına taba xäräkät itüçe zur tuzan buranına bäyle buluın belderde.

Däwlät televideniyese qayber töbäklärdä yıraqnı kürep bulmawın belderde, keşelärgä öydän çıqmasqa, çıqqan oçraqta bitlek kiyärgä kiñäş itte.

Uzğan aynı Ğıyraqta oxşaş qom buranı arqasında oçqıç säfärläre tuqtatıldı. Meñnärçä keşe sulış alu problemaları arqasında xastaxanägä salındı.

Yäkşämbe könne İrannıñ räsmi xäbär agentlığı “IRNA” Huzistan vilayätendä 240tan artıq keşeneñ qom arqasında däwalanuın citkerde.

Aşığıç yärdäm xezmäte süzçese sişämbe könne “Tasnim” xäbär agentlığına belderü yasap, düşämbegä qadär soñğı 7 köndä İranda küzätelgän burannarda 9 keşeneñ ülüen äytte.

“Dürtese çıqqan köçle cillärdä östän kilep töşkän äyberlär arqasında yaqtı dön’yadan kitte, bişese isä yäşen suğıp ülde,” – dip citkerde süzçe.

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