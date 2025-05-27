Nepalle tawmenär dön’yanıñ iñ biyek tawına sişämbe könne 31nçe tapqır mende.
“Kami Rita Şerpanı 31nçe tapqır Êverestka menüe belän täbrik itäbez. Tarix rekordı bu,” – dide “Seven Summit Treks” isemle êkspediśiya organizatorları.
Organizatorlardan yasalğan belderüdä bolay diyelä: “Kami Rita Şerpanı tanıtırğa kiräk tügel. Ul milli qaharman tawmenär genä tügel, şul uq waqıtta Êverest tawınıñ global’ simvolı da.”
Şerpa tawğa berençe tapqır 1994 yılda säwdä êkspediśiyase öçen êşlägän waqıtta mengän ide. Ul waqıttan birle här yıl diyärlek Êverestka menep, kliyentlarğa yul kürsätte.
“Êşemne başqaram, rekord quyu planımda yuq. Minem öçen möhim bulğanı – tawğa menüem belän Nepalnıñ bar dön’yağa tanıluı,” – dide al’pinist.
Nepal turizm departamentına kürä yazğı tawğa menü sezonında barlığı 500 tawmenär Êverestka mende. Bu sezon tawda iñ äz ülem oçrağı terkälgän sezon buldı.
Nepalda dön’yanıñ iñ biyek 10 tawınnan 8e urnaşqan.