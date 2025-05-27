DÖNYA
1 min uqıu
“Êverest keşese” 31nçe tapqır rekord quydı
55 yäş’lek Kami Rita Şerpa 1994 yılda berençe tapqır Êverest tawına menä
“Êverest keşese” 31nçe tapqır rekord quydı
The achievement comes as the spring climbing season nears its end. / Reuters
6 сәгать элек

Nepalle tawmenär dön’yanıñ iñ biyek tawına sişämbe könne 31nçe tapqır mende.

“Kami Rita Şerpanı 31nçe tapqır Êverestka menüe belän täbrik itäbez. Tarix rekordı bu,” – dide “Seven Summit Treks” isemle êkspediśiya organizatorları.

Organizatorlardan yasalğan belderüdä bolay diyelä: “Kami Rita Şerpanı tanıtırğa kiräk tügel. Ul milli qaharman tawmenär genä tügel, şul uq waqıtta Êverest tawınıñ global’ simvolı da.”

Şerpa tawğa berençe tapqır 1994 yılda säwdä êkspediśiyase öçen êşlägän waqıtta mengän ide. Ul waqıttan birle här yıl diyärlek Êverestka menep, kliyentlarğa yul kürsätte.

“Êşemne başqaram, rekord quyu planımda yuq. Minem öçen möhim bulğanı – tawğa menüem belän Nepalnıñ bar dön’yağa tanıluı,” – dide al’pinist.

Nepal turizm departamentına kürä yazğı tawğa menü sezonında barlığı 500 tawmenär Êverestka mende. Bu sezon tawda iñ äz ülem oçrağı terkälgän sezon buldı.

Nepalda dön’yanıñ iñ biyek 10 tawınnan 8e urnaşqan.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us