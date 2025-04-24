Çärşämbe könne Törkiyä qazna häm finans ministrı Mäxmät Şimşek Vaşingtonda AQŞ qazna ministrı Skott Bessent belän oçraşıp, iq’tisadıy xezmättäşlekne kiñäytü häm strategik regional’ xezmättäşlek mäs’äläläre turında söyläşte. Oçraşu turında Törkiyä finans häm qazna ministrlığı belderü yasadı.
Oçraşuda Törkiyä Cömhüriyäte Üzäk Bank başlığı Fatix Karaxan da qatnaştı. Räsmi zatlar oçraşunı konstruktiv atmosferada uzdı dip bäyäläde. İke il delegaśiyäläre dä NATO berlektäşläre bulğan Törkiyä häm AQŞ citäkçeläre Räcäp Täyyip Ärdoğan häm Donal’d Trampnıñ küp yaqlı mönäsäbätlärne üsterüdäge urtaq säyäsi teläklären rasladı.
Yaqlar säwdä, investiśiya häm ênergiyägä iğ’tbar yünältte
Oçraşular waqıtında investiśiya, säwdä, transport häm ênergiya kebek töp ölkälärdä xezmättäşlekne arttıru mäs’äläläre qaraldı. Şimşäk bigräk tä saqlanu sänäğate tarmağında ike yaqlı xezmättäşlekkä kirtä bulıp torğan çikläwlärne beterüneñ möhimlegen assızıqladı. Bu mäs’älä mönäsäbätlärne tiränäytü öçen sizger, ämma möhim tarmaq bularaq sanala.
Törkiyä delegaśiyäse şulay uq Törkiyäneñ däwam itüçe iq’tisadıy totrıqlılıq öçen alıp barğan tırışlıqları turında mäğ’lümat täq’dim itte. Ministr Şimşäk Ankara citäkçelegeneñ “däwam itterelä ala torğan makroiq’tisadıy säyäsätlär” turındağı yöklämäsen Xalıqara valyuta fondı häm Dönya Bankınıñ yazgı utırışlarında da qaraluı räweşendä yañarttı.
Yaqlar regional’ aşığıç mäs’älälärne dä qaradı. Törkiyä räsmi zatları Süriyägä qarata sankśiyälärne beterüneñ zarurlığın assızıqlap, Törkiyäneñ Ukrainada utnı tuqtatu öçen alıp barğan diplomatik tırışlıqları turında söyläde.
100 milliard dollar säwdä maqsatı
Bu oçraşular Törkiyä–AQŞ iq’tisadıy mönäsäbätlärendä üsü tendenśiyäse küzätelgän çorda ütte. İke il dä ike yaqlı säwdäne 100 milliard dollar däräcäsenä citkerü yöklämasen däwam itterde. Bu san soñğı diplomatik êlemtälärdä dä bik yış telgä kiterelde.
Belgeçlär Vaşingtonda qaralğan kereşülärne alğa taba tağın da yaxşırtu öçen kiläse aylarda bolarğa qağılışlı texnik cıyılışlar ütkäreläçägen belderä.
Törkiyä regional’ iq’tisadıy häm strategik aktyer bularaq üz urının nığıtırğa tırışa häm Vaşington belän urnaştırılaçaq nıqlı xezmättäşlek mönäsäbäte ilneñ bu maqsatında möhim rol’ uynarğa mömkin.