ĞAZZÄ SUĞIŞI
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BMO Ğazzäne “dön’yanıñ iñ ärnetkeç urını” dip atadı
BMOnıñ gumanitar êşlär koordinaśiyaläw xezmäte süzçese xäzerge waqıtta dön’yanıñ iñ ärnetkeç urını bulğan Ğazzägä yaqınça 180 meñ azıq-tölek häm başqa aşığıç kiräkle yärdäm paketlarınıñ kertelergä äzer buluın äytte.
BMO Ğazzäne “dön’yanıñ iñ ärnetkeç urını” dip atadı
Since March, Israel has blocked food aid from entering the blockaded enclave, leaving Palestinians to starve. / Reuters
29 Май 2025

BMO (Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ gumanitar êşlärne koordinaśiyäläw xezmäte) Ğazzäne "dön'yanıñ iñ ärnetkeç cire" dip atadı häm gumanitar yärdämneñ kiçekmästän kertelüen taläp itte.

"Xäzerge waqıtta yaqınça 180 meñ palet azıq-tölek häm başqa tormış öçen möhim yärdäm Ğazzägä - dön'yanıñ iñ ärnetkeç cirenä - kertelergä äzer," dip belderde BMO süzçese Yens Larke.

"Bu yärdäm dönyadağı xäyriyäçelär tarafınnan tülände, tamğaxanädän ütkerelde, raslandı häm kertelergä äzer. Bez yärdämne xäzer ük, zur külämdä häm kiräk qadär ozata alabız," dip östäde ul.

Larke agentlıqnıñ "tınıç xalıqqa yärdämne imin räweştä citkerü öçen barlıq kiräk-yarakları bar" dip ışandırdı.

Marttan birle İzrail blokada astında bulğan Ğazzägä azıq-tölek yärdämen kertüne tıyıp fälästinlelärne açlıqqa duçar itä.

'Sistematik yalğan mäğlümat kampaniyäse'

Şul uq waqıtta, Ğazzädäge cirle xakimiyätlär İzrailneñ “Xamas”nı saqlağıçlarda on yäşerep totuda ğayepläwçe belderülären kire qaqtı, monı Tel-Avivnıñ açlıqnı suğış qoralı bularaq qullanuı öçen xalıqara cawaplılıqtan qaçırğa tırışıp alıp baruçı"sistematik yalğan mäğlümat kampaniyäse" dip atadı.

İzrail armiyäse süzçese Aviçay Adrae "X" platformasında video urtaqlaştı, anda İzrailneñ açlıqqa duçar itü taktikası arqasında çarasız qalğan fälästinlelärneñ BMO ambarına taşlanuları kürsätelä.

Monıñ cawap itep Ğazzä media xezmäte bolay dip belderde: "İzrail okkupaśiyäse tınıç xalıqqa qarşı açlıqnı maqsatçan räweştä qullanu säyäsäten yäşerü öçen yalğan tarata, ä üze xalıqara oyışmalarnıñ fälästin ğailälärenä yärdäm kertüen tıya."

İzrail Ğazzädäge höcümnär häm blokadada 54 meñnän artıq fälästinlene üterde. Alarnıñ kübese xatın-qızlar häm balalar.

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