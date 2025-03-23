Londonnıñ Xitrow aêroportı şimbä könne tulısınça êşli başladı, ber kön êlek çıqqan yanğın aeroportnıñ elektr energiyä täêminatın özep, Awrupanıñ iñ mäşgul aeroportınıñ êşçänlegen tuqtatqan ide. Bu waqıyğa dönya küläm säyäxät tärtiben butadı.
Säyäxät industriyäse, aêroportqa xezmät kürsätüçe êlektr stansiäsendä çıqqan zur yanğınnan soñ, yulçılarnı yañadan urnaştıru häm aviaşirkätlärneñ grafikların tözätü öçen tırıştı. Comğa kiçendä qayber oçışlar yañartılğan ide, ämma dön’ya külämendä bişençe urında torğan aêroportnıñ köne buyı yabıluı distälägän meñ keşene qunaqxanälärdä urın êzlärgä häm almaş oçışlar tabarğa mäcbür itte.
Xitrow aêroportı wäkile êlektron xat aşa belderü yasap, aêroportta waqıyğadan zarar kürgän yulçılarğa yärdäm kürsätü öçen törkemnär êşläwen äytte. "Bez terminallarda östämä yözlärçä xezmätkärlärne cälep ittek häm bügenge grafikka östämä oçışlar quyıp, 10,000 östämä yulçını qabul itäbez," – dip belderde ul.
Cawaplılıq bäxäsläre
Säyäxät industriyäse, bu waqıyğadan soñ distälägän million funtqa citärlek iqtisadi yuğaltular häm anı kemneñ tüläyäçäge turında bäxäslär kötelüen isäpkä alıp, mondıy möhim infrastrukturanıñ niçek itep rezervsız qaluwın soraw astına quydı. "Bu aêroportnıñ açıq planlaştıru xatası," – dip äytte IATA citäkçese Uilli Uolş, ul “British Airways”nıñ êlekke citäkçese bularaq Xitrowğa yıllar buyı tänqitlägän ide.
Comğa könne aêroport 1,351 oçışnı başqarırğa tiyeş ide, yaqınça 291,000 yulçını oçırıp cibärergä planlaştırılğan bulğan. Ämma oçqıçlar Britaniyä häm Awrupanıñ başqa aêroportlarına yünältelde, küp kenä ozın aralıqlı oçışlar çıqqan urınına borılıp qayttı.
Yanğınnan soñ tikşerü däwam itä
Xitrow başqarma direktorı Tomas Uoldbay aêroportnıñ şimbä könne "tulısınça êşläwe" kötelüen belderde. Waqıyğa näticäsendä çıqqan zıyan öçen kem tülärgä tiyeş digän sorawğa ul "bilgele prośeduralar bar" dip cawap birde häm "mondıy waqıyğalar öçen bezneñ cawaplılıq yuq" dip östäde.
Britaniyä transport departamentı tönge oçışlarğa çikläwlärne waqıtlıça ğamäldän çığardı, bu aêroporttağı tığızlıqnı ciñeläytü öçen êşlände. “British Airways” citäkçese Şon Doyl aêroportnıñ yabıluı "kiläse könnärdä bezneñ barlıq yulçılarğa zur täêsir yasayaçaq" dip belderde. “
“JetBlue”, “American Airlines”, “Air Canada”, “Air India”, “Delta Air Lines”, “Qantas”, “United Airlines”, “British Airways” häm “Virgin” kebek aviaşirkätlärneñ oçqıçları aêroport yabılğannan soñ başqa urınnarğa yünältelde yäisä çıqqan urınnarına qaytarıldı, dip belderä “Cirium” oçış analizı firması. Comğa könne küp kenä aviaşirkätlärneñ akśiäläre töşte.
Aviaśiä belgeçläre Awrupa aêroportlarında mondıy zur külämle özeklekneñ soñğı tapqır 2010nçı yılda Islandiyä vulqanı küleneñ oçışlarnı tuqtatuı waqıtında buluwın äytte. Alar qayber yulçılarnıñ Awrupada tranzit zonalarında qalırğa mäcbür buluwın, çönki alarnıñ aêroporttan çığu öçen kiräkle dokumentları bulmawın citkerde. Xitrow tiräsendäge qunaqxanälärdä bäyälär kütärelde, bron’laştıru platformaları bülmälärne 645 dollarğa täq’dim itte, bu ğadäti bäyälärdän yaqınça biş tapqır kübräk.
Poliśiä berençe tikşerü näticälärennän soñ êlektr stanśiyäsendäge waqıyğanı şikle dip sanamıy, tik tikşerülär däwam itä. London Yanğın Xezmäte üz tikşerülären êlektr taratu cihazlarına yünältäçägen belderde. Xitrow häm Londonnıñ başqa zur aêroportları soñğı yıllarda başqa texnik problemalar belän dä oçraştı, şular arasında 2023nçe yılda avtomatik qapqalar êşlämäwe häm hawa xäräkäte sisteması bozılunı äytep kitärgä bula.