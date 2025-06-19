Awrupa Berlege wäqalätlese İran belän Tel-Aviv arasında kiyerenkelekneñ kiskenläşüe arqasında watandaşların İrannan êvakuaśiyäläwne ciñeläytüdä Törkiyädän zur yärdäm aluların belderde.
Awrupa tışqı êşlär xezmäteneñ (EEAS) Krizis üzäge direktorı Kristian Berger Törkiyäneñ ciröste aşa çik kiçülären häm alğa taba säyäxätne ciñeläytüdäge role öçen räxmät belderde. "Bez Törkiyä xakimiyätlärennän zur yärdäm aldıq, keşelär ciñel räweştä çik aşa uza häm ildän xalıqara aeroportqa barıp citä alalar," – dip äytte ul Bryusseldä jurnalistlarğa.
Tähranda AB wäkilçelege bulmaw säbäple, Berger süzlärençä, berlek urında çikläwlärgä duçar bulğan häm xäzerge waqıtta Polşanıñ AB räislege koordinatsiyäsenä tayanırğa mäcbür. "Bezneñ İran êçendä mömkinleklärebez az, çönki Tähranda wäkilçelegebez yuq," – dide ul.
Soñğı öç köndä berniçä êvakuaśiyä kolonnası Törkiyä, Azärbaycan, Ärmänstan häm Törkmänstan aşa cir çiklären uñışlı kiçte, dip östäde ul, läkin êvakuaśiyälängän keşelär sanın täğaen kürsätmäde.