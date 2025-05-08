DÖNYA
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Rusiyä Ukrainada xäzer ük ğamälgä keräçäk ber’yaqlı utnı tuqtatu iğ’lan itte
Mäskäw 11nçe mayğa qadär waqıtlıça utnı tuqtatu iğ’lan itte. Kreml’, Ukraina anı bozğan oçraqta, köçle cawap qaytaraçağı turında kisätte.
Rusiyä Ukrainada xäzer ük ğamälgä keräçäk ber’yaqlı utnı tuqtatu iğ’lan itte
Rehearsal for Victory Day parade are ongoing in Moscow / Reuters
8 Май 2025

Rusiyäneñ ber’yaqlı utnı tuqtatu qararı räsmi räweştä üz köçenä kerde häm 11nçe maynıñ tön urtasına qadär däwam itärgä tiyeş.

Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin qararı belän çärşämbe kiçendä Mäskäw 1945nçe yılda İkençe Bötendönya suğışında faşist Germaniyäsen ciñüneñ 80 yıllığın bäyräm itü çaraları waqıtında waqıtlıça suğışnı tuqtatuın iğ’lan itte.

Ämma Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy bu iniśiativanı yaqlamadı.

Zelenskiy çit il qunaqlarına Mäskäwgä bäyräm çaralarında qatnaşu öçen barudan tıyılıp torırğa kiñäş itte, çönki ul "alarğa iminlek garantiyäse birä almawın" äytte.

Mäskäw bu süzlärne "yanaw" dip bäyäläde.

Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov, Ukraina yağı ut tuqtatu rejimın bozğan oçraqta, Rusiyä Qorallı köçläreneñ "tiyeşle häm täêsirle cawap biräçäge" turında kisätte.

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