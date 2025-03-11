Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ migraśiyä agentlığı, AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ tışqı yärdäm fondların tuqtatuınnan soñ, İndoneziyädäge Roxin’ya qaçaqlarına yärdämne kisü qararın kire aldı. Bu xaqta agentlıqnıñ älege ildäge yuğarı däräcäle wäkile “AFP” agentlığına sişämbe könne belderde.
Kübesençä möselman bulğan roxin’ya êtnik törkeme M’yanmada nıq êzärleklänä, häm meñlägän keşe här yıl ozın häm qurqınıç diñgez säyäxätlärenä çıgıp, Malayziyä yäisä Indoneziyägä barırğa tırışa.
28 fevral’ könne xäbär itelgän xatqa kürä, Xalıqara migraśiyä oyışması (IOM) Sumatra utrawınıñ könbatışında urnaşqan Pekanbaru şähärendäge yaqınça 1,000 roxin’ya qaçağına yärdämne kisärgä cıyınğan ide. Läkin BMOnıñ Indoneziyädäge missiyä citäkçese “AFP” agentlığına bu qararnıñ kire alınuın belderde, tik säbäben äytmäde.
“Bezneñ iñ zur gumanitar yärdäm programması qabat torğızıldı,” dip belderde Jeffri Laboviś. “Xezmätlärne kimetü turında xäzerge waqıtta bernindi plan yuq.”
Agentlıq e-mail belän cibärgän belderüdä: “Bez Indoneziädäge roxin’ya qaçaqlarına yärdämne däwam itärgä täwäkkäl, êlekkeçä yärdäm kürsätüne däwam itäçäkbez,” dip äytte.
AQŞnıñ finanslarnı tuñdıruı operaśiyälärgä yoğıntı yasıy
Indoneziyädä 2,000nän artıq roxin’ya möhacire xoquqıy bilgesezlek şartlarında yäşi, çönki illär alarnı daimi räweştä qabul itüdän baş tarta, häm alar toru urını häm yärdäm öçen BMOğa tayanırğa mäcbür.
IOM uzğan atnada AQŞnıñ finans tuñdıruları “bezneñ xezmätkärlärgä, operaśiyälärgä häm xezmät kürsätelüçe keşelärgä täêsir itä,” dip belderde. Bu tuñdırular êzärleklänüçe azçılıqqa yärdäm däräcäsen saqlap qalu öçen bik kiräkle fondlarğa yoğıntı yasıy, dip belderde “AFP”ğa tema belän yaqınnan tanış çığanaq.
AQŞnıñ Jakarta ilçelege bu mäs’älägä qarata şunda uq añlatma birmäde.
Indoneziyä BMO qaçaqlar konvensiäsenä kermi häm M’yanmadan möhacirlärne qabul itärgä mäcbür tügellegen belderä, kürşe illärne bu yökne urtaqlaşırğa häm İndoneziyä yarlarına kilep citkän roxin’yalarnı urnaştırırğa çaqıra.
Düşämbe könne AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Waşingtonnıñ USAID üseş agentlığında 5,200 programmanı ğamäldän çığaruın, läkin däwlät departamentı idarä itäçäk 1,000 programmanı saqlap qaluın belderde.
Yärdäm törkemnäre bu yärdämneñ küp öleşeneñ AQŞ mänfäğätlären yaqlaw öçen tışqı totrıqlılıq häm sälamätlekne täêmin itüen äytä.