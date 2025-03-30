Süriyäneñ yaña xökümäten iğlan itü tantanası ilbaşı Äxmät Äl -Şära çığışı belän başlandı, ul xökümätneñ cawaplılıq häm açıqlıq nigezendä däwlät institutların yañadan tözü öçen tırışaçağın belderde.
“Bez milli yulıbızda yaña çor tuuına şahit bulabız, häm bügen yaña xökümät tözü – yaña däwlät tözü öçen urtaq telägebezneñ iğ’lanı,” – dip äytte Äl -Şära şimbä könne Dimäşqta İlbaşı Sarayında ütkän tantanada.
“Bu xökümät mäğarif häm sälamätlek saqlaw ölkäsendä yaña yünäleşlär açarğa tırışaçaq, häm bez rişwätçelekneñ institutlarıbızğa ütep kerüenä yul quymaçaqbız.”
Yaña xökümät 22 ministrdan tora, şular arasında ber xatın-qız da bar.
Ministrlar häm wazıyfalar:
Xökümät sostavına saqlanu ministrı Murxaf Äbü Qasra, êçke êşlär ministrı Änäs Xattab, tışqı êşlär ministrı Äsäd äl-Şäybäni, ğadellek ministrı Mazhar Äl-Wais, yuğarı mäğarif ministrı Marwan äl-Xäläbi, sośial' êşlär häm xezmät ministrı Hind Kabawat häm dini waqıflar ministrı Möxämmäd Äbü äl-Xäyr Şükri kerä.
Şulay uq, xökümättä mäğ’lümat ministrı bularaq Xämzä Mostafa, transport citäkçese bularaq Yarob Bädr, häm administrativ üseş ministrı bularaq Möxämmäd Êskaf bilgelände. Turizm ministrı itep Mäzen äl-Sälxäni, ä yäşlär häm sport ministrı itep Möxämmäd Säme Xämäd täğäyenlände.
Möxämmäd Saleh mädäniyat ministrı wazıyfasın alıp baraçaq, ä Mostafa Äbdül Räzzaq cämäğät êşläre häm toraq ministrı itep bilgelände.
Mäğarif ministrlığın Möxämmäd Äbdül Räxmät Törko citäkliäçäk, ä Amcad Bädr - awıl xucalığı ministrı.
Äbdül Salam Xäykäl êlemtä häm mäğ’lümati texnologiyalar ministrı wazıyfasın alaçaq, ä Räed äl-Säläx ğädättän tış xällär häm afätlär idaräse ministrı itep bilgelände.
Şulay uq, kabinet sostavına Möxämmäd Äncarani cirle idarä ministrı bularaq, Musab Näzzäl äl-Äli sälamätlek ministrı bularaq, häm Nidal Äl-Şaar iq'tisad ministrı bularaq kerä. Möxämmäd Yösr Bärniä finans ministrı itep bilgelände, ä Möxämmäd äl-Bäşir ênergetika ministrı wazıyfasın alaçaq.
Ministrlar üz çığışların yasadı, annarı Äl-Şära qarşında ant itep wazıyfalarına kereşte, dip xäbär itä Anadolu agentlığı.
Dekabr'dä oppoziśiya köçläre Bäşär Äsad rejimın bärep töşergännän soñ, öç aylıq çor öçen xökümät räise Möxämmäd äl-Bäşir citäkçelegendä waqıtlı xökümät tözelde. Ğıynvar axırında Äl -Şära waqıtlıça ilbaşı dip iğ’lan itelde.