Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy Rusiyäneñ Kiyevkä töne buyı däwam itkän höcümendä Tön’yaq Koreyada citeşterelgän ballistik raketa qullanuın alğa sörde. Höcümdä 12 keşe ülde, 90 keşe yaralandı.
“Berençe mäğ’lümatlarğa qarağanda, ruslar Tön’yaq Koreyada citeşterelgän ballistik raketa qullandı. Maxsus xezmätlärebez böten detal’lärne tikşerä”, – dide xäzerge waqıtta Kön’yaq Afrikada däwlät säfärendä bulğan häm pänceşämbe könne “X” aşa belderü yasağan Zelenskiy.
Zelenskiy äytüençä, ägär dä bu däğ’walar raslansa, raketa qullanu Rusiyä belän Pxen’yan arasındağı ittifaqnıñ ğayeple xarakterın kürsätäçäk.
Başta Ukraina Rusiyäneñ Kiyevkä raketa höcüme näticäsendä 10 keşeneñ ülüen häm 90 keşeneñ yaralanuın xäbär itkän ide, ämma soñraq cimereklär astınnan tağın ike mäyet tabılğan.
Kiyev şähär xärbi idaräse başlığı Timur Tkaçenko Telegramda yasağan belderüendä: “Qotqaru törkemnäre Svatoşınskiy rayonında cimereklär astınnan tağın ike mäyet çığardı. Xäzerge waqıtta ülüçelär sanı 12”,– dip citkerde.
Tkaçenko höcüm näticäsendä 90 keşeneñ törle däräcädä yaralanuın, alarnıñ kimendä 12seneñ bala buluın da belderde.
Ul şulay uq şähärneñ Xolosiivskiy, Şevçenkivskıy, Solomyanskiy, Obolonskiy häm Desnyanskıy rayonnarına da höcüm buluın äytte.
Ukraina hawa köçläre tön däwamında Rusiyä tarafınnan cibärelgän 70 raketanıñ 48eneñ häm 145 pilotsız oçu apparatınıñ 64eneñ totqarlanuın alğa sörde.
Tramp Putinnı höcümnärne tuqtatırğa çaqırdı
Şul uq waqıtta AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Rusiya liderı Vladimir Putinnı Ukrainağa höcümnärne tuqtatırğa çaqırdı – bu anıñ siräk tänqıyte ide.
Trumpnıñ Putinğa turıdan-turı çaqıruı Zelenskiynıñ berlektäşlären Rusiyägä basım yasarğa häm basıp alunı tuqtatırğa çaqıruınnan soñ buldı.
“Min Rusiyäneñ höcümnärennän qanäğat’ tügel,” – dip yazdı Tramp üzeneñ sosial media akkauntında.
“Bu — kiräksez häm bik naçar waqıt. Vladimir, TUQTA!”
Tramp Rusiyäne yaqlawda ğayeplänä häm Zelenskiynı da yış tänqıyt’li ide. Aña suğışnı tuqtatu öçen Mäskäw nindi taşlamalar täq’dim itte dip sorağanda ul: “Böten ilne basıp alunı tuqtatu — üze zur taşlama”, – dip cawap birde.