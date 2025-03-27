Tön’yaq Koreya bıyıl Rusiyägä östämä 3,000 xärbi cibärde häm xäzer dä raketalar, artilleriya häm qorallar belän Mäskäwgä Kievqa qarşı suğışta yärdäm itä, dip belderde Kön’yaq Koreya xärbi citäkçeläre.
“Ğıynvar häm fevral’ aylarında östämä räweştä 3,000 xärbi cibärelüe farazlana,” - dide Kön’yaq Koreya ğomumştab başlığı pänceşämbe könge belderüendä.
Rusiyä berençe êtapta cibärelgän 11,000 Tön’yaq Koreya ğaskärilärennän 4,000eneñ ülgän yäisä yaralanğan buluı farazlana. “Xärbi köçlärdän tış, Tön’yaq Koreya raketalar, artilleriya cihazları häm qorallar belän täêmin itüen däwam itä,” - diyelä xisapta.
“Bügenge köngä qadär Tön’yaq Koreya küp sanda qısqa arağa oçuçı ballistik raketalar (SRBM), şulay uq, yaqınça 220 danä 170 mm üzxäräkätle qorallar häm 240 mm küp oçuçı raketa qoralları belän täêmin itkän dip uylana,” - dielä xisapta.
“Bu sannarnıñ suğış maydanındağı xälgä qarap artuı mömkin,” - dip kisätä xisap.
Dron höcümnäre
Tradiśion berektäşlär bulğan Rusiya häm Tön’yaq Koreya 2022 yılda Mäskäwneñ Ukrainağa höcüm başlawınnan soñ yaqınaydı, häm Seul Kim Çen Innıñ Mäskäwgä meñlägän xärbi häm qorallar cibärüen däğ’wa itä.
Rusiyä häm Tön’yaq Koreya räsmi räweştä xärbilär cibärüne raslamadı, ämma uzğan yıl Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Tön’yaq Koreyaga säfär yasağanda ike il kiñ külämle xärbi kileşü imzaladı, şul isäptän, urtaq saqlanu şartnamäse dä.
Tön’yaq Koreya däwlät mäğ’lümat agentlığı pänceşämbe könne Kimnıñ yaña intixar häm küzläw dronnarın, şulay uq, yasalma aqıl texnologiyäse belän täêmin itelgän cihazlarnı sınawın citkerde.
Yaña strategik küzläw dronı “törle strategik maqsatlar häm doşman xärbiläreneñ cirdä häm diñgezdäge xäräkätlären küzätü häm tikşerü” mömkinlegenä iyä, dip xäbär itä Koreya Üzäk Xäbär Agentlığı (KCNA). Xäbärgä qarağanda, intixar dronnarı da törle taktika höcüm maqsatları öçen qullanılu mömkinlegen kürsätkän.
Kim “strategik küzläw dronınıñ häm intixar höcüm dronnarınıñ yaña yasalma aqıl kertelgännän soñ yaxşırtılğan êşläw sıyfatın bäyäläde”. Şulay uq, ul “citeşterü quäten arttıru planın da xuplağan.