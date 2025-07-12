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Rusiya AQŞ berlektäşlären iminlek blogına qarşı kisätte
Mäskäw Ukrainada üzenä yärdäm itkän Tönyaq Koreyalı ğaskärlärneñ bik yaxşı xärbi äzerlegen maqtadı, Pxenyan belän tağın da yaqınraq xezmättäşlek wäğdä itte.
Rusiya AQŞ berlektäşlären iminlek blogına qarşı kisätte
North Korean soldiers have been actively fighting alongside Russian forces in the Kursk region of Ukraine. / AFP
12 Июль 2025

Rusiya tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov Amerika Quşma Ştatları, Könyaq Koreya häm Yaponiyäneñ Tönyaq Koreyağa qarşı iminlek ittifağı tözü omtılışların tänqitläp, mondıy adımnarnıñ töbäktäge balansnı bozırğa häm tağın da kübräk kiyerenkelekkä kiterergä mömkin ikänlege turında kisätte.

Lavrov şimbä könne Tönyaq Koreya tışqı êşlär ministrı Çxve Son Xi belän Vonsan şähärendä ütkärgän oçraşudan soñ häm däwlät matbuğatında basılıp çıqqan belderülärendä bolay dide: “Bez bu mönäsäbätlärne – Tön’yaq Koreya häm, älbättä, Rusiyägä qarşı ittifaq tözü omtılışlarına qarşı kisätäbez”.

Sergey Lavrovnıñ bu säfäre Mäskäw belän Pxen’yan arasında xärbi häm diplomatik koordinaśiya tiränäygän çorda ike il arasında strategik dialognıñ ikençe tur söyläşülären dä üz êçenä ala.

Lavrov şulay uq, Tön’yaq Koreyanıñ Kuala Lumpurda ütkän soñğı ASEAN forumnarında qatnaşmawına borçıluın belderde häm Pxenyannıñ tawışı citmäwen äytte. Läkin Çxve Son Xiğa “Sez bulmağanda da, ASEAN Regional’ iminlek forumında mänfäğätläregezne yaqladıq”, - dide.

Ukrainadağı Tönyaq Koreya ğaskäriläre, Putin­nıñ Kimğa yullama­sı

Lavrov monnan tış, Tönyaq Koreya ğaskäriläreneñ Ukrainanıñ Kursk töbägendä Rusiya köçläre belän bergä aktiv räweştä suğışuın rasladı.

Lavrov Tönyaq Koreyalı ğaskärilärneñ bik yaxşı xärbi äzerlegen maqtap,  bu tırışlıqlarnıñ Rusiya cirlären Ukrainadan qotqaru dip bäyälägän xaqlı däğwada qoyılğan qan belän konkret räweştä raslanuın äytte.

Lavrovnıñ Pxen’yanga säfär qılıp Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ Tönyaq Koreya liderı Kim Çen Inğa yullamasın citkerüe kötelä.

Lavrov soñınnan Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ tışqı êşlär ministrları cıyılışında qatnaşır öçen Qıtayğa kitäçäk.

 

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