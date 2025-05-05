DÖNYA
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Perudağı altın şaxtasınnan urlanğan 13 êşçeneñ mäyete tabılğan
Yäkşämbe könne üle kileş tabılğan qorbannarnıñ “Poderosa” şirkätenä xezmät kürsätüçe ber şirkättä êşläwe citkerelde.
Perudağı altın şaxtasınnan urlanğan 13 êşçeneñ mäyete tabılğan
Pataz, located around 560 miles (900 kilometres) from the capital Lima, is in a state of emergency due to escalating violence caused by a gold rush there. / AFP
5 Май 2025

Perunıñ tön’yağındağı Pataz töbägendä berniçä kön êlek urlanğan 13 keşe ber şaxtada üle kileş tabıldı. Bu mäğlümatnı şaxta şirkäte “Poderosa” açıqladı.

Şirkät yäkşämbe könne tübändäge belderüne yasap: “Bügen irtän êzläw êşçänlekläre näticäsendä poliśiya qotqaru törkeme qanunsız räweştä êşlägän şaxtaçılar häm cinayät’kä qatışuı bulğan 13 êşçeneñ mäyeten taptı.”

Taw sänägäte Latin Amerikanıñ iñ zur altın citeşterüçelärennän berse bulğan Peruda möhim iqtisadi êtärgeç köç bulıp tora.

Başqala Limağa yaqınça 900 çaqrım yıraqlıqta urnaşqan Patazda altın êzläw arqasında artqan qırıslıq waqıyğalarınnan soñ ğadättän tış xäl iğlan itelde.

Yäkşämbe könne tabılğan qorbannar soñğı aylarda qanunsız räweştä taw sänägäte belän şöğıl’länüçe qorallı törkemnärneñ maqsatında bulğan zur “Poderosa” altın şirkätenä xezmät kürsätüçe ber şirkättä êşlägän.

Şaxta şirkäte “Patazdağı kontrol’sez qırıslıq ğadättän tış xälneñ iğlan itelüenä häm töbäktä zur poliśiya köçeneñ buluına qaramastan däwam itä. Qızğanıç, bu wazğıyät’ töbäktäge qurqınıçsızlıq şartlarınıñ naçarayuına kirtä quya almadı,” – dide.

Peru êçke êşlär ministrlığı ülemnärne tikşerü öçen oyışqan cinayät’çelekne tikşerüçelärne töbäkkä cibärüen häm wäkillärenä kiräkle şartlarda qoralların qullanu wäqaläte birüen belderde.

Pataznıñ könbatışındağı Trujillo şähärendä qayber qorbannarnıñ yaqınnarı mäyetlärneñ biredäge morgka kiterelüen kötte.

Şaxtada ülgän Aleksandrnıñ ätise Abraham Dominquez “Canal N” televideniyesenä belderü yasap: “Ğadellek telibez, bu wazğıya bolay ğına betärgä tiyeş tügel,” – dide.

Räsmi zatlar ilneñ törle töbäklärendä ğadättän tış xäl iğlan itügä säbäpçe bulğan qırıslıq waqıyqaları belän köräşä.

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