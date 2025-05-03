Rusiyä Ukrainağa tön urtasında 183 dron häm ike ballistik raketa belän höcüm itte, dip citkerde Ukraina hawa köçläre şimbä irtäsendä.
183 dronnan 77se atıp töşerelgän, ä 73se zıyan kitermiçä cirgä töşkän.
Rusiyä wäqalätleläre, şulay uq, Ukraina tarafınnan comğa tönendä yasalğan zur dron höcüme näticäsendä, kim digändä, dürt keşeneñ yaralanuın xäbär itte.
Rusiyä saqlanu ministrlığı belderüenä kürä, tön urtasında altı Rusiyä töbägendä 170 Ukraina dronı atıp töşerelgän.
“Uzğan tön êçendä Ukrainanıñ 170 oçqıç törendäge pilotız hawa apparatı säğat’ 22:00dän 05:00gä qadär (Mäskäw waqıtı) hawa saqlanu sistemaları tarafınnan yuq itelde häm totqarlandı,” dip belderde ministrlıq.
Ayruça, Krasnodar töbäge gubernatorı Veniamin Kondrat’yev Novorossiysk port şähäreneñ iñ zur zıyannı kürüen xäbär itte. “Öç fatirlı yort zıyan kürde. Näticädä, berençel mäğ’lümatlarğa kürä, dürt keşe yaralandı – ike olı häm ike bala,” dip äytte ul.
Bıyıl Ukraina Rusiyägä berniçä zur külämle dron höcüme başqardı, iñ zur höcüm mart ayında terkälgän ide, ul waqıtta 343 dron Mäskäw häm anıñ tirä-yünendä höcüm itte, kim digändä, öç keşe ülde, 17 keşe yaralandı, häm Rusiyä başqalasındağı dürt aêroport êşçänlegen tuqtatıp torırğa mäcbür buldı.