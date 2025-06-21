Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan İstanbulda Ärmänstan prem’yer-ministrı Nikol Paşinyan belän oçraşıp, töbäk tınıçlığı yünäleşendä tarixi adım bularaq bäyälängän kiñ qırlı söyläşülär ütkärde.
İke lider comğa könne Dolmabahçä sarayında oçraştı häm ilbaşı idaräse belderüenä qarağanda, söyläşü ber säğat’tän artıq däwam itte.
Törkiyä ilbaşı idaräse iräk bulğan bu ike yaqlı oçraşudan soñ yasağan belderüendä Törkiyäneñ Ärmänstannıñ Äzärbaycan belän alıp barğan tınıçlıq tırışlıqların yaqlayaçağın citkerde.
Belderüdä äytelgänçä, Ärdoğan belän Paşinyan Törkiyä häm Ärmänstan ikese dä çiktäş bulğan İran belän İzrail arasında köç qullanunıñ artuı turında da söyläştelär.
İlbaşı Ärdoğan xäzerge şartlarda Azärbaycan belän Ärmänstan arasında alıp barılğan tınıçlıq söyläşülärendä ireşelgän kileşüneñ ähämiyätenä basım yasadı häm Törkiyäneñ töbäkne “qazan–qazan” prinśibına nigezlänep üsterügä yünälgän tırışlıqlarnı tulısınça yaqlayaçağın belderde.
Söyläşüdä Törkiyä belän Ärmänstan arasındağı normal’läşü barışı qısalarında yasala alaçaq yaña adımnar da qaraldı.
Ärdoğan Paşinyanga Törkiyäneñ barı tik Kavkazda ğına tügel, ä böten töbäktä totrıqlılıq täêmin itü öçen barlıq diplomatik yullarnı qullanuın, ayıruça İran–İzrail kiyerenkelege tudırğan risklarnı kimetü öçen başqa liderlar belän dä daimi êlemtädä toruın äytte.
Paşinyan Ärdoğan belän oçraşulardan qanäğat’
Ärmänstan liderı Paşinyan oçraşudan soñ “X” säxifäsendä yasağan belderüendä Ärdoğan belän Ärmänstan–Törkiyä mönäsäbätlären cayğa salu barışı, regional’ waqıyğalar häm daimi dialognıñ ähämiyäte xaqında fiker alışuların belderde.
Ul Törkiyä liderına Ärmänstannıñ töbäktä tınıçlıq häm totrıqlılıq urnaştıruda qatğıy buluın citkerde.
Oçraşu aldınnan Ärmänstan parlamentı räise Alen Simonyan: “Bu säfär tarixi ähämiyätkä iyä, çönki Ärmänstan Cömhüriyäte üz tarixında berençe tapqır mondıy däräcädäge vizit başqara”,- dip beldergän ide.
Azärbaycan ilbaşı İlham Äliyev tä pänceşämbe könne Törkiyägä säfär yasap Ärdoğan belän oçraştı. Bu oçraşuda Ärdoğan Azärbaycan–Ärmänstan tınıçlığına qağılışlı yaqlawın tagın ber tapqır qabatladı. Äliyev isä ike däwlät arasındağı möhim ittifaqqa basım yasadı.
Paşinyan Baqı häm Änkara belän mönäsäbätlärne normal’läşterü yünäleşendä aktiv säyäsät alıp bara.
“Paşinyan Ärmänstannı izolyaśiyädän çığarırğa teli häm moña ireüneñ iñ yaxşı yulı — Äzärbaycan belän tınıçlıq kileşüe häm Törkiyä belän normal’läşü barışı” dip assızıqlıy “Carnegie Europe”nıñ ölkän belgeçe Tomas de Waal “AFP” ğa yasağan belderüendä.
Paşinyan moña qadär Törkiyägä fäqat’ ber tapqır — 2023 yılda Ärdoğannıñ ant itü tantanasında qatnaşır öçen kilgän ide.
Änkara belän Yerevan 2021 nçe yıl axırında mönäsäbätlärne cayğa salu barışın başlaw öçen maxsus wäkillär bilgeläde. Bu prośess Ärmänstannıñ Qarabax suğışında ciñelügä duçar buluınnan soñ başlandı.
Prośess başlanğannan soñ ber yıl ütügä ike il arasında ike yıl däwamında başqarılmağan säwdä oçışların qabat başlatu qararı da qabul itelgän ide.