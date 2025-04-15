Ärmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan sişämbe könne Azärbaycan belän tınıçlıq kileşüe häm OSCE (Iminglek häm Xezmättäşlek Oyışması) Minsk törkemen taratu turında dokumentnı ber ük waqıtta imzalaw täq’dime belän çıqtı.
“Bez Azärbaycannıñ OSCE Minsk törkemen taratu täq’dimen añlıybız. Ägär dä bez Karabax nizağın yababız ikän, häm bez anı yababız, dimäk, anı xäl itü belän şöğıllängän format ni öçen kiräk?” – dip belderde Paşin’yan Yerevanda ilneñ parlament utırışında.
Şul uq waqıtta, Paşin’yan OSCE Minsk törkemenä kiñräk kontekst birelä aluın äytte häm Yerevan Azärbaycannıñ bu adımnı “nizağnı üz cirendä yabıp, anı Ärmänstanğa küçerü” dip qabul itmäwen täêmin itärgä teli.
“Bez tınıçlıq kileşüen tözüne häm OSCE Minsk törkemen taratunı täq’dim itäbez. Yäğni, ike dokumentnı da ber köndä imzalawnı yaqlıybız” – dip östäde ul.
Azärbaycan Paşin’yannıñ täq’dimenä şunduq fikeren beldermäde.
Karabax suğışı
1992nçe yılda tözelgän OSCE Minsk törkeme Fransiyä, Rusiyä häm AQŞ räislegendä Karabax problemasın çişügä yärdäm itü maqsatın quydı.
1991 yıldan birle ike êlekke Sovet respublikası arasında mönäsäbätlär kiyerenke bulıp qaldı, çönki Ärmänstan ğäskärläre xalıqara tanılğan Azärbaycan cirläre bulğan Karabax häm anıñ tiräsendäge cide töbäkne yawlap aldı.
2020 yılnıñ közendäge 44 könlek suğış waqıtında Azärbaycan bu cirlärneñ küp öleşen azat itte, häm bu Rusiä aradaşçılığı belän tınıçlıq kileşüe tözü belän tämamlandı. Bu kileşü mönäsäbätlärne cayğa salu häm çik bilgeläw mäs’älälären xäl itü söyläşülärenä yul açtı.
2023 yılnıñ sentyäbrendä Azärbaycan Karabaxta tulı suverenlıq urnaştırdı, çönki töbäktäge separatist köçlär birelde.
Mart ayında Baqı häm Yerevan tınıçlıq kileşüe turında kileşügä ireşülären belderde, ämma şunnan soñ ike il dä ber-bersen çik buyında höcümnärdä ğayepläde.