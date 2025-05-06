İzrailneñ Miras ministrı Amixay Êliyaxu düşämbe kiçke säğat’lärdä Gazzädäge azıq-tölek saqlağıçların bombalaw häm fälästinlelärne açlıqqa duçar itü turında çaqıru yasadı. Bu İzrailneñ däwam itkän genośidına duçar bulğan Ğazzägä qarata soñğı qotırtuçı belderülärennän berse buldı.
Radikal’ säyäsät belän tanılğan ministr, İzrail’neñ 7nçe kanalına birgän interv’yusında: “Xamas”nıñ azıq-tölek rezervların bombalawda bernindi problema yuq”, – dide. Ul şulay uq: “Alar aç qalırğa tiyeş. Ägär tınıç xalıqtan kemder üz ğömeren qurqınıç astında kürsä, küçep kitü planı turında uylasın”,- dip östäde.
Fälästinle tınıç xalıqnı küzdä totıp ul: “Alar öçen şartlar awırlaşqanda, “Xamas” öçen dä awır bulaçaq. “Xamas”nıñ yağulıq häm azıq-tölek rezervların bombalawda problema yuq”, – dip belderde. Êliyaxu – qatı poziśiyäse belän tanılğan Millí iminlek ministrı İtamar Ben-Gvir räislegendäge çiktän tış uñçı “Yähüd köçe” (Otzma Yehudit) partiyäse äğ’zası.
Êliyaxu Gazzägä yärdäm kertüneñ “Yähüd êtikası” belän hiçber bäyläneşe yuq dip belderep: “Bezneñ belän suğışqan keşelärne tuyındıru kiräk tügel”, – dide.
Fälästinlelärgä qarşı radikal’ belderüläre belän tanılğan Êliyaxu 2023 nçe yılnıñ noyäberendä Gazzägä atom bombası taşlawnıñ mömkin buluın beldergän ide.
Düşämbe könne Ben-Gvir Gazzädäge fälästinlärne açlıqqa duçar itü kiräklegen tağın ber qat qabatladı. İzrail’neñ 14nçe kanalı beldergänçä, Ben-Gvir Gazzäne cirle xalıqtan arındırunı maqsat itep quyğan çik ar’yağı kön tärtibenä öleş kertep “Gazzägä kerergä tiyeş bulğan berdänber yärdäm üzixtıyarıy küçenü maqsatı belän başqarılırğa tiyeş” dip belderde.
Bilgele bulğança, AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp berniçä tapqır Gazzä töbägen qulğa töşerep häm xalıqnı başqa töbäklärgä küçerep, ul cirne turizm üzägenä äwerelderergä täq’dim itkän ide. Ğaräp dön’yası häm küp kenä illär Trampnıñ bu planın êtnik çistartu dip bäyäläp kire qaqtı.
İzrailneñ farazlarına qarağanda, Gazzädä äle dä 59 totqın bar, şulardan 24eneñ isän buluı uylanıla. Şul uq waqıtta fälästinle häm izraille keşe xoquqları oyışmalarına qarağanda, 9 meñ 500dän artıq fälästinle İzrail törmälärendä ğazaplaw - intekterü açlıq häm mediśina yärdäme kürsätmäw kebek awır şartlarda totıla.
2023 nçe yılnıñ oktyabrennän birle İzrailneñ ayawsız höcüme näticäsendä Ğazzädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 52 meñ 500dän artıq fälästinle hälaq buldı. Xalıqara cinayät’ mäxkämäse noyabr’ ayında Netan’yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galantqa Ğazzädäge suğış cinayät’läre häm keşelekkä qarşı cinayät’lär öçen saq astına alu qararı çığardı.
Monnan tış İzrailneñ, bu töbäktä alıp barğan suğış säbäple, BMO Xalıqara mäxkämäsendä genośid däğ’wası qarala.