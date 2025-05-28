Şveyśariya belän başlanğan Awrupa säyäxätenä çıqqan 86 yäş’lek Valsala Menon häm 84 yäş’lek Ramani Menon dön’yanı gizä.
Macaraları onıqlarınıñ ğailäsenä êş urının kürsätü öçen Germaniyağa baru planı belän başlandı. Bu fikerdän ilham alğan bertuğannar bergäläşep çit ilgä barırğa bula.
Germaniyadän soñ ikençe tuqtalışları Şveyśariyadäge Al’p tawları bula.
Valsala sanlı xäbär platformasına birgän interv’yuda bolay di: “Adımnarıbız äkrenäyde läkin barıber kübräk urın kürergä, cirle xalıq belän tanışırğa telibez.”
Awrupadağı ber aylıq säyäxätne meditaśiya itep taswirlağan Valsala monıñ üzen ruxıy häm fizik yaqtan yañartuın açıqladı.
Menon bertuğannarnıñ säyäxäte bar dön’yağa macara öçen yäş’ kirtäseneñ bulmawın kürsätä.
Awrupa säyäxätlärendä yaqınça 8 ilne gizgän qardäşlär Şveyśariyane yaratuın belderde.
Ramani Käşmirgä barğannan soñ Şveyśariyane kürergä teläwen citkerep: “Xıyalımnı tormışqa aşırdım,” – dide.
Awrupa macarasınnan qaytqan qardäşlär xäzerdän ük ikençe säfärne planlaştıra läkin älegä qaya barasılarına qarar birmädelär.
Gizärgä yaratuçı qardäşlär
Valsala häm Ramani Menonnıñ säyäxät teläkläre 70 yäş’tän soñ tua.
Tormış iptäşen yäş’li yuğaltqannan soñ Hindstannıñ Trissur şähärendä êşlägän Valsala layıqlı yalğa çıqqannan soñ ruxani bula.
Advokat bulğan tormış iptäşe wafat bulğannan soñ Ramani anıñ yanına küçenä häm ikese dä tormışlarında yaña bit aça.
Bergä yäşi başlağan bertuğannar küptännän xıyalları bulğan säyäxät itüne tormışqa aşıra. Berençe adımnarı ildä oyıştırılğan säfärlär belän yasala.
Annarı ğailäläre belän bergä Kambodja, Singapur, V’yetnam, Nepal, Tayland, Myanma häm Şri-Lanka kebek illärgä baralar.
Olı yäş’tä buluları alarnı tuqtatmıy.
Valsala häm Ramani üzlären bäxetle dip atıy. Alar belän gizüçe Ramaninıñ qızı Bindxuğa kürä alarnıñ optimist qaraş cähate häm disśiplinalı tormış räweşe bertuğannarnıñ aktiv qaluına häm xastalıqlardan yıraq toruına yärdäm itte.
“Bez – vegetarian. Läkin berqayçan da saylanmadıq. İkmäk, yoğurt, yäşelçä häm ciläk-cimeş. Barısın da aşadıq,” – di Ramani.
İngliz telen bik yaxşı belmäsälär dä, çit illärdä cirle xalıq belän añlaşa alar. Bindxu yılmayıp: “Nindi sixerläre bardır belmim, keşelär alarğa qarata bik ixtiramlı. Härtörle cämğıyät’ transportın qullandıq,” – di.
Hindstanlı qardäşlär “60ta xätta 80 yäş’tä dä layıqlı yalğa çığu yuq” yullamasın yasıy.