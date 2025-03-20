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Ärmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzer
İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.
Ärmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzer
Azärbaycan belän Ärmänstan solıx kileşüen imzalarğa äzer / TRT World
20 Март 2025

Ärmänstan xökümäte räise Nikol’ Paşin’yan ileneñ Azärbaycan belän tözelgän solıx kileşüe ölgesen imzalarğa äzer buluın citkerde.

“Ärmänstan häm Azärbaycan arasında kileşü proyektı raslandı häm qul quyıluın kötä. Min kileşengän proyektka üz qulım belän qul quyarğa äzer,” dip belderde Paşin’yan çärşämbe könne “X” platformasında.

Paşin’yannıñ bu süzläre, uzgan pänceşämbe könne Azärbaycan häm Ärmänstannıñ ayırım räweştä solıx kileşüe ölgesendä urtaq fikergä kilülären iğ’lan itkännän soñ äytelde. Bu kileşü yıllar buyı barğan konfliktnı tämamlawğa häm Baqı belän Yerevan arasında diplomatik mönäsäbätlär urnaştıruğa yünältelgän.

İke êlekkege Sovet respublikası arasında mönäsäbätlär 1991nçe yıldan birle kiyerenke. Şul waqıtta Ärmänstan ğäskärläre xalıqara tanılğan Azärbaycan cirläre bulğan Qarabax häm anıñ tiräsendäge cide töbäkne basıp aldı.

2020nçe yılnıñ közendä 44 könlek suğış näticäsendä Azärbaycan bu cirlärneñ küp öleşen azat itte. Bu suğış Rusiyä aradaşçılığı belän tözelgän solıx kileşüe belän tämamlandı häm mönäsäbätlärne cayğa salu häm çik bilgeläw mäsäläläre turında söyläşülärgä yul açtı.

2023nçe yılnıñ sentyabrendä Azärbaycan, töbäktäge separatist köçlär birelgännän soñ, Qarabaxta tulı suverenitet urnaştırdı.

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