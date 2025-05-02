“Anadolu agentlığı” Dimäşq şähäreneñ tön’yağında urnaşqan Al-Tal töbägendä, êlekkege Bäşar Äsäd rejimı belän bäyle iñ zur kümäk qaberlek urını tabıluın xäbär itä.
Bu qaberlektä 14 yıl däwamında xastaxanä morglarınnan, törmälärdän häm ğazaplaw üzäklärennän yäşeren räveştä kiterelgän meñlägän mäyet buluı turında xäbär itelä.
Ul waqıtta rejim armiyäsendä êşlägän yök maşinası yörtüçe Xösäyen Allawi, “Anadolu agentlığı” uzdırğan maxsus äñgämädä bu operaśiyä turında şomlı detal’larnı açıqladı.
Anıñ süzlärenä qarağanda, Sednaya törmäsendä ülgän keşelärneñ mäyetlären başta Harasta xärbi xastaxanä morgına, annan Al-Tal häm başqa yıraq urınnardağı kümäk kaberleklärgä iltkännär.
“Mäyetlärneñ berseneñ dä kem buluı bilgele tügel ide, alar san belän bilgelängän, läkin isemnäre yuq,” dip añlata Allawi. “Morglar tulğaç, bez atnada ike tapqır yök maşinaları belän mäyetlärne küçerä idek, här maşinada 200-250 mäyet bula ide.”
Ul maşinalarnıñ törle kümü urınnarına barıp tuqtaluın da añlattı. “Bez maşinalarnı çoqırlar yanına quyabız, annan keşelär maşinalarğa menep mäyetlärne çoqırğa taşlıy ide. Soñınnan buldozerlar kilep alarnı kümä,” dip söyli Allawi.
Allawi bu konvoylarnıñ härwaqıt xärbi saq astında buluın da äytte. “Bezneñ aldan häm arttan xärbi maşinalar belän ozatılıp baralar. Mäyetlärne härwaqıt köndez küçerä idek,” dip östi ul.
Allawi interv’yuda: “Al-Tal urını tulğaç, bez mäyetlärne 10 yıl däwamında Al-Qutayfahka küçerdek. Min soñğı tapqır anda 2019 yılda mäyet ilttem,” dip söyli. Ul kümü operaśiyälären Mazin Jableli isemle rejim ofiśerı citäkläwen dä belderde.
Torğan sayın kübräk kümäk qaber tabıla
Allawi rejimnıñ axırğı könnärenä qadär bu qurqınıç êşne başqarğan. Ul Nejha töbägenä küçerelgän mäyetlärdä ğazaplaw êzläre buluın da äytte.
“Mäyetlärne töşerü öçen dürt keşe kiräk ide, bu êş 10-15 minut bara ide. Kayber mäyetlär şulqadär ozak waqıt saqlanğan bula ide ki, çeri başlıy ide. Ägär suıtu cihazları bulmasa, mäyetlär sabın kebek êri ide,” dip añlata ul.
Allawi bolay dide: “Xäzer bolar barısı da bette inde. Söylise kilgän närsälär bar, êlegräk äytä almagannarnı. Ul waqıtta söyläşsäñ, yuqqa çığar ideñ. Rejim xäzer bette. Barısı da tämam.”
Bügen Al-Tal cirendä zur çoqırlar haman da kürenä, alarnıñ kübese äle qazılmağan.
Süriyä xakimiyäte tizdän räsmi tikşerenülär başlar dip kötelä, iminlek köçläre häm grajdannar saqlanu törkemnäre bu urınnıñ kümäk qaber buluın raslaw öçen êş alıp bara.
Äsad rejimı cimerelgännän soñ, ildä küp sanda kümäk kaber urınnarı tabıldı – alarnıñ kübese Dimäşq’ häm anıñ tiräsendä. Qayberlärendä tanıqlıq bilgelärsez, çeri başlağan yäisä kisäklängän mäyetlär tabıldı.
Al-Tal alanı rejim belän bäyle iñ zur kümäk qaber dip sanala, bu xaqta turıdan-turı şahitlärneñ süzläre dä raslıy.
Dimäşq’nıñ Sbeineh kvartalında Süriyä grajdannar saqlanu törkemnäre Baas rejimı tarafınnan grajdannarnı totqarlaw öçen qullanılğan binanıñ astında tağın ber kümäk qaberlek tapqan.
Şul uq waqıtta, Xäleb şähärendä iminlek köçläre Nakkarin awılında rejim tarafınnan üterelgän grajdannarnıñ mäyetläre bulğan kümäk qaberlek tapqan. Başlangıç bäyäläwlärgä qarağanda, anda 1,500 mäyet bar dip farazlana.
29 dekabr könne Süriyä räsmi mäğlümat agentlığı “SANA” Xoms töbägeneñ Xula cirlegendä tağın ber kümäk qaberlek tabıluın xäbär itte, anda da Äsad rejimı qorbannarı kümelgän dip farazlana.
Başqa kümäk kaber urınnarı Dimäşqnıñ Bağdad küpere töbägendä, Daraa şähäreneñ Izra rayonında, başqaladağı Xusäiniyä töbägendä häm Sayyidah Zaynab yanında tabılğan.