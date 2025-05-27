DÖNYA
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Angliya poliśiyäse Liverpuldağı maşina höcümeneñ “terrakt” bulmawın belderde
Liverpulda ber maşinanıñ bäyräm çaraları waqıtında cıyılğan xalıq êçenä bärep kerüe belän tögällängän waqıyğanıñ terrorçı höcüme bulmawı belderelde.
Angliya poliśiyäse Liverpuldağı maşina höcümeneñ “terrakt” bulmawın belderde
Observers noted that the prompt release of the suspect's identity may reflect lessons learned from previous events. / AP
5 сәгать элек

Böyekbritabiya poliśiyäse Liverpulda maşina belän keşelärgä bärep kitü waqıyğasın terror aktı dip sanamıy. Prem’yer-liga çempionlığın bäyräm itüçelär zıyan kürgän bu waqıyğada 27 keşe xastaxanägä salınğan.

“Bez bu waqıyğanı ayırım ber oçraq dip sanıybız häm anıñ belän bäyle başqa keşelärne êzlämibez,” dip belderde Mersisayd poliśiyäse şefı urınbasarı Jenni Sims düşämbe könne matbuğat oçraşuında. “Bu waqıyğa terror aktı dip sanalmıy,” dip östäde ul.

Sims, şulay uq, waqıyğadan soñ qulğa alınğan 53 yä’şlek aq tänle Britaniyä ir-atınıñ maşina yörtüçe buluın farazladı.

Tön’yaq-könbatış aşığıç yärdäm xezmäte wäkile Dêvid Kitçen äytüençä, alarnı bu waqıyğa “şaqqattırğan häm borçuğa salğan”.

Ul Liverpuldağı xastaxanälärgä 27 keşeneñ cibärelüen, alar arasınnan ber balanı da kertep 2 keşeneñ awır yaralanuın rasladı. “Tabiblar, fel’dşerlar häm başqa mediśina törkemnäre Uoter Stritta bulğan waqıyğağa tiz arada kereşep yärdäm kürsätte,” dip äytte Kitçen.

Ütkändäge sabaqlar

Küzätüçelär bu yulı şöbhäleneñ kem buluı tiz arada açıqlanuınıñ ütkändäge waqıyğalardan alınğan sabaqlar belän bäyle buluın bilgeläde.

Uzğan cäydä Angliyäneñ Soutport şähärendä balalarnıñ biyü däresendä bulğan pıçaqlaw waqıyğasında öç keçkenä qız bala ülde.

Berniçä säğat’tän soñ şähärdä häm başqa cirlärdä köç qullanu häm baş kütärülär başlanıp kitte, internet aşa bu waqıyğa turında yalğış mäğlümat taratılu näticäsendä uñçı radikal’ xislär köçäyep başqa cirleklärgä dä taraldı.

Baştağı yalğış mäğ’lümatlar, bu üterülärne möselman migrantlar belän bäyläp, il buylap açu häm protestlar tudırdı. Tik soñınnan Kardiffta tuğan 18 yäş’lek Aksel Rudakubana ğäyeple bulıp çıqtı.

Ul waqıtta kiçegü yalğış mäğ’lümatlar taratuçı uñçı akkauntlar öçen buşlıq tudırdı.

Bu yulı poliśiyä xalıqqa tiz häm açıq mäğ’lümat birep êlekkege xällärne qabatlamasqa tırışqan kebek toyıldı.

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