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İran İzrail saqlanu sistemaları ber-bersenä höcüm itkän yaña ısullar qullana
İran İnqıylap saqçıları armiyäse bu operaśiyäneñ sionist doşmannıñ häm amerikalılarnıñ İslam İranına qarata isäpläwlär häm bäyäläwläreneñ tulısınça yalğış ikänlegen kürsätüen belderde.
İran İzrail saqlanu sistemaları ber-bersenä höcüm itkän yaña ısullar qullana
"Effective, targeted and more devastating" operations will continue , IRGC says. / AP
5 сәгать элек

İran İnqıylap saqçıları armiyäse düşämbe könne ütkärgän 8 nçe höcüm dulqınında İzrailneñ küp qatlı saqlanu sistemaların bozu öçen İzrailneñ üz saqlanu sistemaların ber-bersen maqsat itep aluına säbäp bulğan yaña ısullar qullanuların belderde.

İran İnqıylap saqçıları armiyäse êlekkelärennän küpkä köçle häm cimergeç höcümdä qullanılğan alğa kitkän küzläw häm cihaz mömkinlekläreneñ İzrailneñ saqlanu sistemalarınıñ êşçänlegen bozuın äytte.

“Doşmannıñ küp qatlı saqlanu sistemaları şundıy däräcädä bozıldı ki, rejimnıñ saqlanu sistemaları ber- bersenä höcüm itte”, – dip belderde İran İnqıylap saqçıları armiyäse.

İnqıylap saqçıları armiyäse beldergänçä, İzrailneñ saqlanu texnologiyälärenä AQŞ häm Könbatışnıñ kiñ yaqlawı buluğa qaramastan, İrannıñ innovaśion ısulları  raketa höcümnäreneñ maqsatlarına ireşüen täêmin itte.

İran bu operaśiyiäne häläk bulğan komandirlarnıñ wäğ’dälären ütäw dip bäyäläde häm sionist doşman belän amerikalılarnıñ İslam İranına qarata isäpläwläre häm bäyäläwläreneñ  tulısınça yalğış buluın kürsätüen belderde.

İnqıylap saqçıları armiyäse “yalğan rejim”nıñ möhim punktlarına qarata täêsirle, nigezle häm cimergeç operaśiyälärneñ  rejim tulısınça yuq itelgänçe däwam itäçägen kisätte.

Düşämbe könne başqarılğan höcümnär distälägän keşeneñ ülüenä häm yaralanuına säbäp buldı, İzrail köçläreneñ comğa irtäsendä İranğa höcüm itep, atom -töş häm raketa qorılmaların tämek itep aluı, yuğarı däräcäle xärbi komandirlar belän ğalimnärne ütergän bäreleşne tağın da arttırdı.  

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