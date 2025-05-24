ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Törkiyädä Êtnosport festivale uza
7nçe Êtnosport mädäniyät festivale Ğazzädä üterelgän meñnärçä balanıñ tragedik yazmışına basım yasıy
Törkiyädä Êtnosport festivale uza
Running through May 25, the festival features a “Solidarity Tent” dedicated to amplifying the voices of children in Gaza. / AA
24 Май 2025

Çarada tradiśion uyınnar häm mädäni miras alğı planda bulsa da, iskä alu da möhim urın alıp tora.

Bıyıl festival’ qotlawlar arasında onıtılmasın öçen İzrail Ğazzädä ütergän meñnärçä fälästinle balağa iğtbarnı cälep itä.

25 mayğa qadär baraçaq festival’dä Ğazzädäge balalarnıñ tawışın işetterüne maqsat itüçe “Teläktäşlek çatırı” urın ala.

Çatır simvolik kürgäzmälär belän tulı: uyınçıqlar, Fälästingä teläktäşlek plakatları häm Ğazzädän ilhamlanıp yasalğan häm yärdäm cıyu maqsatı belän satuğa quyılğan räsemnär.

Şulay uq Fälästinneñ qarbız räweşendäge kartasın, qan buyalğan jurnalist jiletın kürep bula.

Çatırğa kilüçelärgä şulay uq İzrailne boykot itü maqsatı belän byulleten’nar taratıla.

“Anadolu agentlığı”na belderü yasağan festival’ koordinatorlarınnan Tülay Gökçimän çatır êçendäge şartlaw häm keşe tawışlarınıñ işetelüen añlattı.

“Biregä kilüçelärgä “Ğazzädäge keşelär monı täwlek buyı işetä. Sez ber minut ta tora almassız” dibez alarğa”, - dide koordinatör.

Tülay Gökçimän uyınçıq kürgäzmäse äytergä telägän yullamağa tuqtalıp tübändägeçä däwam itte: “Ägär dä İzrail genośid başqarmağan bulsa, ul balalar bu uyınçıqlar belän uynar ide. Bu çarada sezneñ kebek yöri alır ide.”

Êtnosport festivale mädäni platforması aradaşçılığı belän tradiśiyane vöcdan belän berläşterep, qotlaw belän bergä teläktäşlekkä dä urın birä.

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