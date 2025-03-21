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İndoneziya parlamentı bäxäsle xärbi qanun üzgäreşlären rasladı
Xökümät ofiśerlar grajdanlıq wazıyfalarına bilgelänä alsın öçen armiyädän kitärgä tiyeş dip beldergändä, tänqıyt’çelär monı Suxarto çorı stilendäge xärbiläşügä qaytu bula ala dip kisätä.
İndoneziya parlamentı bäxäsle xärbi qanun üzgäreşlären rasladı
/ Archivo AFP
21 Март 2025

Indoneziya parlamentı pänceşämbe könne ilneñ xärbi qanunına bäyle üzgäreşlärne qabul İndoneziya parlamentı pänceşämbe könne ilneñ xärbi qanunına kertelgän bäxäsle üzgäreşlärne rasladı. Yaña qanun tağın da kübräk grajdan poziśiyälären xärbi räsmilärgä birü mömkinlegenä iyä.

İctimağıy oyışmalar bu üzgäreşlär dön’yanıñ iñ zur öçençe demokratik ile bulğan İndoneziyäne xärbi räsmi zatlar grajdanlıq idaräsendä kiñ wäqalätlärgä iyä bulğan êlekke ilbaşı Suxartonıñ "Yaña tärtip" çorına qaytarırğa mömkin dip kisätä.

Parlament räise Puan Maxarani bertawıştan qabul itelgän qanunnı räsmi räweştä raslap, anıñ demokratiya häm keşe xoquqları prinśiplarına turı kilüen belderde.

Qorallı Köçlärneñ role

Uzğan oktyabr'dä wazıyfaga kereşkän häm Suxarto çorında maxsus köçlär komandirı bulğan ilbaşı Prabowo Subianto armiyäneñ rolen grajdannar ölkälärenä kiñäytte. Bu kiñäyü balalar öçen buşlay aşatu programmaları kebek däwlät proyektların da üz êçenä ala.

Läkin keşe xoquqları törkemnäre armiyäneñ grajdannar ölkäsendä arta barğan yoğıntısı wäqalät bozularına häm qağılğısızlıqqa kiterergä mömkin dip belderä häm bu wäzğyät’ne tänqıyt’li.

Xökümät qanun nigezendä xärbi ofiśerlarnıñ däwlät särqatiplege häm baş prokuratura kebek oyışmalarda wazıyfa başqaru öçen armiyädän kitärgä tiyeşlegen belderde.

Şulay uq, xalıq ışanıçlılarınnan berse armiya äğ’zalarınıñ däwlät şirkätlärendä êşli almawın assızıqlap, armiyanıñ säwdä êşlärendä qatnaşa aluı turındağı borçılularnı beterergä tırıştı.

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