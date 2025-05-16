İstanbulda uzaçaq oçraşu, İran tışqı êşlär ministrı Abbas Arakçinıñ kisätüennän soñ oyıştırıla; ul Awrupa däwlätläre 2015nçe yılğı kileşü nigezendä beterelgän Berläşkän Millätlär Oyışması sankśiyälären qabat ğamälgä kertkän oçraqta, bu “kire qaytarıp bulmıy torğan” näticälärgä kiteräçäk dip iskärtkän ide.
"E3" dip atalğan bu öç Awrupa däwläte Qıtay, Rusiya häm Amerika Quşma Ştatları belän bergä älege kileşüne tözüçelär arasında ide.
Läkin Tramp, 2018nçe yıldağı berençe ilbaşı çorında, kileşüdän ber yaqlı räweştä çığıp, İranğa qarşı bank sisteması häm neft’ êksportına qağılışlı sankśiyälärne qabat kertte häm kileşügä zarar birde.
Ber yıldan soñ İran kileşü qısalarındağı üz burıçların ütäwdän baş tartıp cawap qaytardı. Älege kileşü İrannıñ atom-töş programmasına BMO kontrolendä çikläwlär kertü qarşılığında sankśiyälärdän azat itüne küz uñında tota ide.
Öç Awrupa däwläte İrannıñ garmoniyäsezlegenä cawap bularaq, BM sankśiyälären qabat kertüne küzdä totqan 2015nçe yılğı kileşüneñ "kire täêsir" mexanizmın ğamälgä kertü-kertmäw mäs’äläsen bäyäli. Bu mömkinlek oktyabr’ ayında tämamlanaçaq.
İrannıñ yuğarı däräcädäge diplomatı, mondıy totışnıñ bigräk tä awrupalılarğa täêsir itäçäk global’ atom-töş qorallarınıñ taralu krizisın kiterep çığaru qurqınıçına iyä buluın belderde.
Şul uq waqıtta, Franśiyäneñ “Le Point” atnalıq jurnalında basılğan mäqalädä Tährannıñ Awrupa belän mönäsäbätlärdä yaña säxifä açarğa äzer buluı da citkerelde.
Comğa könne Awrupa däwlätläre belän uzaçaq oçraşu, İran belän AQŞ arasında bulğan, Tähran awır, läkin faydalı dip bäyälägän, AQŞ wäqalätlese isä Vaşingtonnıñ täşwiq’ itelüen beldergän dürtençe tur atom-töş söyläşülärennän nibarı ber atnadan soñ uza.
Arakçi comğa könne uzaçaq söyläşülärneñ tışqı êşlär ministrlığı urınbasarları däräcäsendä bulaçagın belderde.