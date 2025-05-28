Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Kiyevnıñ keşesez hawa apparatları häm raketa citeşterüne arttıruın häm Rusiyä höcümnärenä simmetrik cawap qaytaraçaqların açıqladı.
“Kön tärtibebezdä ğamällärne planlaştıru, Rusiyä höcümnärenä cawap qaytarırğa äzerlänü häm buldırmawçı çaralar kürü bar ide,” – digän ilbaşı sişämbe könne yuğarı däräcäle xärbi räsmi zatlar belän uzdırğan kiñäytelgän cıyılıştan soñ belderü yasap, Ukrainanıñ cirle keşesez häm ozın radiuslı sälätlären kiñäytäçägen assızıqladı.
Zelenskiy Awrupa illäre belän yaña kileşülärneñ äzerlänüen häm bu kileşülärneñ ayıruça keşesez sistemalar häm ozın radiuslı qorallar citeşterü öçen Ukrainadağı citeşterügä investiśiyane cälep itü maqsatlı buluın äytte.
“Perspektivabız - Rusiyädän kilüçe barlıq yanawlarğa simmetrik cawap birü. Rusiyädägelär Ukrainağa qarşı başqarılğannarnıñ näticälären xis itärgä tiyeş. Xis itäçäklär dä,” – dide lider.
Rusiyä saqlanu ministrlığı çärşämbe irtän yasağan belderüdä 3 sägät’ êçendä 112 Ukraina dronınıñ yuqqa çığarıluın yäisä täêsirsez xälgä kiterelüen belderde.
Mäskäw mêrı Sergey Sobyanin 6 Ukraina dronınıñ başqalağa yünälgän waqıtta kire çigenderelüen äytte. Qotqaru törkemnäre cirdäge kisäklärne tikşerä.
Rusiyä şulay uq soñğı könnärdä Ukrainağa qarağan hawadan höcümnärneñ üz grajdanlılarına qarata artqan dron höcümnärenä cawap buluın belderde häm Kiyev citäkçelegen tınıçlıq urnaştıru tırışlıqlarına kirtä quyuda ğayepläde.
Kiyev häm könbatışlı berlektäşlärneñ 30 könlek şartsız utnı tuqtatu täqdimnären kire qaqqan Mäskäw citäkçelege comğa tönennän düşämbe irtäsenä qadär yözlärçä dronnı Ukrainağa cibärde.