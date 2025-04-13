Ukraina tışqı êşlär ministrı Andrey Sibiga “Anadolu” agentlığına yasağan belderüendä Törkiyäneñ Rusiyä–Ukraina suğışında töbäk totrıqlılığın saqlaw häm ğädel, daimi tınıçlıqnı täêmin itü yünäleşendäge roleneñ “bik qıymmätle” buluın äytte.
“Bu ölkädä Törkiyäneñ, bigräk tä ilbaşınıñ (Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ) tınıçlıq urnaştıru tırışlıqlarındağı role bik qıymmätle. Bu êşçänlek däwam itär dip ömetlänäbez”, – dip belderde Sibiga Antaliya Diplomatiya forumında.
Sibiga Ankara belän Kiev arasındağı köçle xezmättäşlekkä, bigräk tä iminlek häm iq’tisad ölkälärenä iğ’tibar cälep itep: “Törkiyä–Ukraina mönäsäbätläre – ike yaqqa da faydalı bulğan partnyerlıq”, – dip äytte.
Sibiga Qara diñgez aşlıq iniśiativası aşa Törkiyäneñ azıq-tölek iminlegenä kertkän öleşen assızıqladı häm bu kileşüneñ Ukrainağa uñay iq’tisadi näticäläre buluın belderep, Törkiyäneñ Qara diñgez töbägendäge rolen bik möhim dip bäyäläde.
Sibiga Törkiyäneñ daimi tınıçlıqnı xuplawın belderep: “Bez ğädel, daimi, kiñqırlı tınıçlıqnı maqsat itäbez häm Törkiyä kebek partnyerlarnıñ yaqlawına ışanabız”, – dide.
Tışqı êşlär ministrı suğış başınnan birle basıp alınğan cirlärneñ yartısınıñ kire qaytarıluın, ämma 20% ınıñ haman da yaw astında buluın äytte.
Sibiga suğışnıñ Ukrainağa könlek çığımınıñ yaqınça 220 million dollar buluın farazladı, ä ilneñ milli asqormasına kilgän zıyannıñ Bötendön’ya bankı mäğ’lümatlarına qarağanda 600 milliard dollarğa citüen söyläde.
“Kiläçäktä zur külämle torğızu - tözü häm investiśiya proyektları bulaçaq, bu prośessta Törkiyä şirkätlären kürüdän şat bulırbız”,– dip östäde ul.
Suğışqa qaramastan, Sibiga Ukraina iq’tisadınıñ 3-5% tiräse üsüenä, totrıqlı inflyaśiyağa häm saqlanu tarmağında citeşterü säläteneñ 6 tapqırğa artuına iğ’tibar yünältte.
Ul Antaliya Diplomatiya forumın bolay dip bäyäläde: “Bu – ğadi konferenśiya ğına tügel. Belgeçlärne tıñlaw, fiker alışu, möhim oçraşular ütkärü häm kiläçäk yünäleşlärne bilgeläw platforması”.
Sibiga Ukraina delegaśiyäseneñ 11 Afrika ile tışqı êşlär ministrların da kertep küp kenä xalıqara wäkillär belän näticäle söyläşülär ütkärüen belderde.
Bu söyläşülär Rusiyä–Ukraina suğışı häm anıñ global' täêsirläre, bigräk tä Afrika belän azıq-tölek iminlege xezmättäşlege turında ide.
Antaliya Diplomatiya forumı “Anadolu” agentlığınıñ global' êlemtä partnyerı bularaq oyıştırıldı.