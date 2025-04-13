SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Ukraina tışqı êşlär ministrı: “Törkiyäneñ aradaşçılığı – tınıçlıq öçen bik möhim”
Ukraina tışqı êşlär ministrı Andrey Sibiga Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ tınıçlıq tırışlıqlarındağı roleneñ bik möhim buluın belderä
Ukraina tışqı êşlär ministrı: “Törkiyäneñ aradaşçılığı – tınıçlıq öçen bik möhim”
Sybiha estimated the war’s daily cost to Ukraine at $220 million and said damage to national infrastructure had reached $600 billion, according to World Bank data. / AA
13 Апрель 2025

Ukraina tışqı êşlär ministrı Andrey Sibiga “Anadolu” agentlığına yasağan belderüendä Törkiyäneñ Rusiyä–Ukraina suğışında töbäk totrıqlılığın saqlaw häm ğädel, daimi tınıçlıqnı täêmin itü yünäleşendäge roleneñ “bik qıymmätle” buluın äytte.

“Bu ölkädä Törkiyäneñ, bigräk tä ilbaşınıñ (Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ) tınıçlıq urnaştıru tırışlıqlarındağı role bik qıymmätle. Bu êşçänlek däwam itär dip ömetlänäbez”, – dip belderde Sibiga Antaliya Diplomatiya forumında.

Sibiga Ankara belän Kiev arasındağı köçle xezmättäşlekkä, bigräk tä iminlek häm iq’tisad ölkälärenä iğ’tibar cälep itep: “Törkiyä–Ukraina mönäsäbätläre – ike yaqqa da faydalı bulğan partnyerlıq”, – dip äytte.

Sibiga Qara diñgez aşlıq iniśiativası aşa Törkiyäneñ azıq-tölek iminlegenä kertkän öleşen assızıqladı häm bu kileşüneñ Ukrainağa uñay iq’tisadi näticäläre buluın belderep, Törkiyäneñ Qara diñgez töbägendäge rolen bik möhim dip bäyäläde.

Sibiga Törkiyäneñ daimi tınıçlıqnı xuplawın belderep: “Bez ğädel, daimi, kiñqırlı tınıçlıqnı maqsat itäbez häm Törkiyä kebek partnyerlarnıñ yaqlawına ışanabız”, – dide.

Tışqı êşlär ministrı suğış başınnan birle basıp alınğan cirlärneñ yartısınıñ kire qaytarıluın, ämma 20% ınıñ haman da yaw astında buluın äytte.

Sibiga suğışnıñ Ukrainağa könlek çığımınıñ yaqınça 220 million dollar buluın farazladı, ä ilneñ milli asqormasına kilgän zıyannıñ Bötendön’ya bankı mäğ’lümatlarına qarağanda 600 milliard dollarğa citüen söyläde.

“Kiläçäktä zur külämle torğızu - tözü  häm investiśiya proyektları bulaçaq, bu prośessta Törkiyä şirkätlären kürüdän şat bulırbız”,– dip östäde ul.

Suğışqa qaramastan, Sibiga Ukraina iq’tisadınıñ 3-5% tiräse üsüenä, totrıqlı inflyaśiyağa häm saqlanu tarmağında citeşterü säläteneñ 6 tapqırğa artuına iğ’tibar yünältte.

Ul Antaliya Diplomatiya forumın bolay dip bäyäläde: “Bu – ğadi konferenśiya ğına tügel. Belgeçlärne tıñlaw, fiker alışu, möhim oçraşular ütkärü häm kiläçäk yünäleşlärne bilgeläw platforması”.

Sibiga Ukraina delegaśiyäseneñ 11 Afrika ile tışqı êşlär ministrların da kertep küp kenä xalıqara wäkillär belän näticäle söyläşülär ütkärüen belderde.

Bu söyläşülär Rusiyä–Ukraina suğışı häm anıñ global' täêsirläre, bigräk tä Afrika belän azıq-tölek iminlege xezmättäşlege turında ide.

Antaliya Diplomatiya forumı “Anadolu” agentlığınıñ global' êlemtä partnyerı bularaq oyıştırıldı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us