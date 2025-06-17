İsrail poliśiyäse aralarında “TRT Arabi” da bulğan çit il televideniye törkemnäre êşlägän Xayfa şähärendäge qayber urınnarğa basqın yasap alarnıñ cihazların konfiskaśiyäläde.
Bu adım İsraildäge çiktän tış uñçı Milli İminlek ministrı İtamar Ben-Gvirnıñ çit il televideniyeläreneñ däwlät iminlegenä qurqınıç tudıruların alğa sörep, poliśiya häm küzläw xezmätlärenä bu tapşırularnı tuqtatu kürsätmäse birüennän soñ buldı.
İsrail poliśiyäse beldergänçä, bu operaśiya mäğ’lümat nigezendä Ben-Gvirnıñ “nol’ tüzemlek” säyäsäte qısalarında ütkärelgän. Poliśiyä Xayfada ber qunaqxanä bülmäsenä oyıştırğan basqında andağılarnıñ kameraların şähär portına yünältülären kürülären belderde.
Şulay uq poliśiya cihazları tartıp alınğan jurnalistlarnıñ soraw aluğa çaqırıluın da belderde.
“TRT Arabi” häm üzäge Qahirädä urnaşqan “ Al-Ghad TV” törkemnäre urnaşqan urınnarnıñ tikşerelüen häm cihazlarınıñ tartıp alınuın rasladı.
Könneñ irtänge säğat’lärendä Ben-Gvir İzrailneñ êçke küzläw xezmäte Şin Betka çit il kanallarına qarşı çaralar kürergä çaqırdı.
Çiktän tış uñçı ministr İzrail armiyäse tarafınnan śenzura kürsätmäläre taratıluın belderde. Ul kanallar xezmätkärläreneñ raketa höcümnären kürsätüen “cinayät” dip bäyäläde häm poliśiyägä çaralar kürergä boyırıq birüen belderde.
15 nçe iyün’ irtäsendä bulğan İran höcümendä ber raketa Xayfadagı neft’ êşkärtü zavodına êläkkän.
Üzäge Qatarda urnaşqan “Äl Cäzirä” tarafınnan turıdan -turı kürsätelgän bu waqıyğa İzrail mäğ’lümat çaralarınıñ tänqıytenä duçar buldı häm zavod êşçänlege zıyan arqasında tuqtatıldı.