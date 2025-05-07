DÖNYA
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Paqıstan-Hindstan kiyerenkelegeneñ artuı belän oçqıç säfärläre ğamäldän çığarıla
Hawa yulı şirkätläre bäreleş töbäkläre östennän oçmas öçen närsälär êşli soñ?
Paqıstan-Hindstan kiyerenkelegeneñ artuı belän oçqıç säfärläre ğamäldän çığarıla
Traders chant anti-India slogans during a demonstration to condemn Indian missile strikes, in Peshawar, Pakistan, Wednesday, May 7, 2025. The placard on left reads "Indian aggression rejected." (AP Photo/Muhammad Sajjad)
7 Май 2025

Atom-töş qoralları bulğan Hindstan häm Paqıstan arasındağı bäreleşlär çärşämbe könne hawa yulları säfärläreneñ ğamäldän çığarıluına, yaña plan tözügä kiterde.

Hindstan häm Paqıstan üzläreneñ bäxäsle çik buyında awır artilleriyä belän ber-bersenä ut açtı. 

Hawa yulı şirkätläre isä bäreleş töbägennän yıraq toru öçen tübändäge çaralarnı kürde: “

Paqıstan

Cirle xäbär kanalı “Samaa” beldergänçä Paqıstan hawa kiñlegen waqıtlıça yaptı, ilneñ barlıq aêroportlarındağı oçqıç säfärläre ğamäldän çığarıldı.

“Pakistan International Airlines” 12 sägät’kä barlıq säfärlären beterde.

Hindstan

“IndiGo” çärşämbe könne Paqıstan çigenä yaqın bulğan Käşmirdäge 11 urınnan 165 oçqıç säfären ğamäldän çığaruın açıqladı.

Könenä 2200dän artıq säfäre bulğan “IndiGo” bäreleşlärdän iñ küp zıyan kürgän hawa yulları şirkätennän berse buldı.

“Air India”, “SpiceJet” häm “Akasa Air” säfärläre dä Hindstannıñ berniçä aêroportnı yabuı arqasında ğamäldän çığarıldı.

Kön’yaq Koreya

“Korean Air” şirkäte Dubayğa bulğan oçqıç säfärlären Paqıstan hawa kiñlege urınına Myanma, Bangladeş häm Hindstan aşa uzuçı yulnı qullanaçaq.

Tayvan’

Tayvan’nıñ “China Airlines” şirkäte berniçä säfärneñ üzgärüen yäisä ğamäldän çığarıluın açıqladı. Şirkät wazğıyät’kä qarap oçqıç programmaların tärtipkä kertäçäk.

Rusiyä

Rusiyä hawa yulı şirkäte “Aêroflot” Mäskäwdän Hindstan, Tayland, Şri-Lanka, Maldivlar häm Seyşel utrawlarına başqarıluçı barlıq säfärlärne üzgärtte.

Singapur

“Singapore Airlines” oçqıçları Paqıstan hawa kiñlegen qullanmayaçaq.

Malayziya

“Malaysia Airlines” şirkäte Kuala-Lumpurdan Londondağı “Heathrow” häm Parijdağı “Çarl’ de Gol’” aêroportlarına başqarıluçı ike säfärne üzgärtte. Bu säfärlär Doxadan soñ däwam itte. Şirkät şulay uq 9 mayğa qadär Hindstannıñ Amritsar şähärenä çınğa aşırıluçı barlıq säfärlärne ğamäldän çığardı.

Tayland

“Thai Airways” çärşämbe könne irtänge sägät’ 5tän başlap Awrupa häm Kön’yaq Aziyağa säfär yulların üzgärtte.

Hawa yulı şirkäte Awrupa şähärlärenä başqarıluçı kim digändä 8 säfärgä täêsir itte. Çärşämbe könne Bangkoktan İslamabadka çınğa aşuçı ike yaqlı säfär ğamäldän çığarılğan.

Şri-Lanka

“SriLankan Airlines” säfärlärneñ ğamäldän çıqmawın häm Paqıstannıñ Laxor, Karaçi şähärlärenä atnasına 4 tapqır başqarıluçı oçqıç säfärlärendä üzgäreşneñ bulmawın açıqladı.

Berlӓşkӓn Ğaräp Ämirlekläre

“The Independent”ka kürä “Emirates”, “Etihad”, “Qatar Airways” häm “Flydubai” şirkätlär Paqıstan häm Hindstan tön’yağındağı şähärlär bulğan Laxor, İslamabad, Sialkot häm Amritsar säfärlären ğamäldän çığardı.

KLM

Niderland hawa yulı bulğan “KLM” şirkäteneñ ber süzçese älegä Paqıstan östennän oçmawların belderde.

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