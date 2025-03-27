Çärşämbe irtäsendä Ğazzädä İzrail höcümnäre näticäsendä tağın 12 fälästinle, alar arasında 6 bala da bar, hälaq buldı. Bu höcümnär suğıştan cimerelgän Ğazzädä yortlar häm tınıç xalıqnı maqsat itep ala, häm İzrailneñ genośidı tuqtamıyça däwam itä.
Tön’yaq Ğazzä töbägendä Al-Najjar ğailäse yortına yasalğan hawa höcüme näticäsendä 8 fälästinle, şul isäptän 6 bala, hälaq buldı, dip xäbär itä mediśina çığanağı.
Üzäktäge Bureij qaçaqlar lagerında ber fatirğa yasalğan İzrail hawa höcüme näticäsendä tağın 2 fälästinle, ata häm ulı, hälaq bula.
Şahitlärneñ süzlärenä qarağanda, bu töbäktä yuğalğan keşelärne êzläw öçen qotqaru êşläre däwam itä.
Kön’yaq Ğazzädä, Xan Yunıs şähärendä, tınıç xalıqqa yasalğan İzrail höcüme näticäsendä 2 fälästinle, şul isäptän ber xatın-qız, hälaq buldı, dip xäbär itä “Anadolu agentlığına” mediśina çığanağı.
Çärşämbe könge höcümnär, Ğazzäneñ mart başınnan birle gumanitar yärdäm öçen çikläre yabıq buluı arqasında, suğıştan cimerelgän bu töbäktä azıq-tölek citmäw problemaların tağın da kiskenläşterde.
İzrail armiyäse 18 martta Ğazzädä kötelmägän hawa höcüme başlap cibärde, bu höcüm näticäsendä yaqınça 800 keşe hälaq buldı, 1,600dän artığı yaralandı. Bu höcüm, ğıynvar ayında ireşkän ut tuqtatu häm totqınnar almaşu kileşüenä qaramastan, başqarıldı.
2023 yılnıñ oktyabrennän birle Ğazzädä İzrailneñ köçle xärbi höcümnäre näticäsendä 50,100dän artıq fälästinle, kübese xatın-qızlar häm balalar, hälaq buldı, häm 113,700dän artıq keşe yaralandı.