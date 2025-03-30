DÖNYA
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AQŞ, Qıtayğa qarşı köräştä, Yaponiyäne ähämiyätle berlektäş itep kürä.
Pentagon citäkçese Qıtaynıñ agressiv xäräkätlärenä qarşı AQŞ-Yaponiyä ittifağın nığıtu maqsatınnan Tokioğa säfär yasadı.
AQŞ, Qıtayğa qarşı köräştä, Yaponiyäne ähämiyätle berlektäş itep kürä.
China's military pressure is a major regional concern for the US and Japan. [Photo: AP] / AP
30 Март 2025

AQŞ saqlanu ministrı Pit Xegset yakşämbe könne Yaponiyanıñ Qıtay agressiyäsenä qarşı toruda möhim urın totuın, häm Vaşingtonğa töbäktä, şul isäptän Tayvan boğazında, ışanıçlı totqarlawçı köç buldırırğa yärdäm itüen belderde.

"Bezneñ armiyälärebez köçle suğışçı ruxına iyä," dip äytte Xegset, Tokioda Yaponiyanıñ saqlanu ministrı Gen Nakatani belän oçraşu waqıtında.

Pentagon Yaponiyanı "Hind-Tın okeanı töbägendä tınıçlıq häm iminlek nigeze" dip atap, ilbaşı Donald Trump administraśiyäseneñ, êlekkegeläre kebek ük, üzeneñ Aziyädäge töp berektäşe belän yaqın xezmättäşlek itäçägenä basım yasadı.

Yaponiyadä yaqınça 50,000 AQŞ xärbi personalı, xärbi oçqıç flotı häm Vaşingtonnıñ diñgez ar’yağında urnaştırılğan berdänber oçqıç korabı köçläre törkeme bar. B Yaponiya arxipelagı Qıtay xärbi köçlären çikläwgä yärdäm itä.

Xegsetnıñ Yaponiyägä maqtaw süzläre, fevral’ ayında Awrupa berektäşlärenä yasalğan tänqıyte belän qarşılıqlı. Ul waqıtta räsmi zat AQŞ'nıñ qıytğadağı iminlekne saqlaw garantiyäsen mäñge däwam itär dip uylamasqa kiñäş birgän ide.

Şimbä könne ul İkençe Bötendönya Suğışı waqıtında AQŞ häm Yaponiyä köçläre arasında qatı suğışlar bulğan Iwo Jima utrawında iskä alu çarasında qatnaştı.

‘Agressiv’ Qıtay

Xegset, monnan tış, AQŞnıñ Hind-Tın okeanı regionı, şul isäptän, Tayvan’ buğazında alğa taba da köçle, äzerlekle häm ışanıçlı totqarlaw faktorı bulaçağın belderdep, Qıtaynı “agressiv häm dähşätle” bularaq bäyäläde.

Soñğı yıllarda Pekin Tayvan’ tiräsendä xärbi basımnı arttırdı, kön sayın diyärlek hawa kiñleklären boza. Qıtay xakimiyäte üzidaräle utrawnı üz kontrolenä alu öçen köç qullana aluın küp tapqırlar äytte.

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