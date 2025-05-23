AQŞtağı Xastalıqlarnı profilaktikalaw häm buldırmaw üzägeneñ aêroportlarda test ütkärü programması Qıtayda Kovid-19 oçraqlarınıñ artışına bäyle buluı farazlanğan häm Aziyaneñ törle urınnarında cäyelgän yaña koronavirus mutantı “NB.1.8.1” oçraqların taptı.
“CBS News” pänceşämbe könne beldergänçä Xastalıqlarnı profilaktikalaw häm buldırmaw üzägeneñ aêroportlarda test programması partnyerı “Ginkgo Bioworks”tan alınğan mäğlümatqa kürä Kaliforniya, Vaşington ştatı, Virdjiniya häm N’yu-York Sitidağı hawa mäydannarına oçqıç belän kilüçelär arasında “NB.1.8.1” mutantı kürelde.
Global’ gripp mäğlümatların büleşü iniŝiativasına kürä yaña virüs oçraqları Yaponiya, Kön’yaq Koreya, Franŝiya, Tayland, Niderland, İspaniya, V’yetnam, Qıtay häm Tayvan’ kebek törle illärdän kilgän yulçılarda tabıla.
Bu yulçılar 22 aprel’ – 12 may könnärendä test yasatqan.
“Tizräk yoğa”
Ogayo, Rod-Aylend häm Gavay kebek qalğan ştatlardağı sälamätlek saqlaw oyışmaları da aêroporttağı testlardan tış “NB.1.8.1” mutantınıñ kürelüen belderde.
Kaliforniya häm Vaşington ştatlarında awıru oçraqları mart azağı häm aprel’ başında terkälgän.
Xäzerge waqıtta iñ küp Qıtayda kürelüçe häm Aziyaneñ qayber urınnarına cäyelgän yaña virüs arqasında Gonkong häm Tayvan’da Kovid-19 oçraqları häm xastaxanägä yatular artqan.
Yaña mutantlar qurqınıç bulmasa da, räsmi zatlar keşelärgä bitlek kiyärgä kiñäş itä.
Êşçänleklär mutantnıñ keşe küzänäklärenä tağın da köçle bäylänüe arqasında tiz yoğışlı buluın kürsätte.