DÖNYA
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Hindstan-Paqıstan bäreleşüe kriket matçların tuqtattı
Hindstan atom-töş qoralları bulğan ike kürşe il arasında küzätelgän bäreleştän soñ Hindstan Prem’yer Ligası matçların tuqtatırğa uylıy.
Hindstan-Paqıstan bäreleşüe kriket matçların tuqtattı
Spectators leave after the Indian Premier League (IPL) Twenty20 cricket match between Punjab Kings and Delhi Capitals / AFP
9 Май 2025

İlneñ tön’yağındağı Dharamsalada oyıştırılğan Hindstan Prem’yer Ligasınıñ berençe kriket matçı pänceşämbe könne suğış sirenaları yañğırağannan soñ Hindstannıñ törle şähärlärendä ut betü arqasında yartılaş qaldı.

Mäs’älä belän bäyle bularaq yasalğan belderüdä Hindstan kriket şurasınıñ artqan kiyerenkelek arqasında Hindstan Prem’yer Ligasın tuqtatırğa uylawı citkerelde.

İlneñ kriket şurası başlığı Mohsin Naqvi da Paqıstan super ligasınıñ bäreleşlär arqasında qalğan matçlarınıñ Berlӓşkӓn Ğaräp Ämirleklärendä uynalaçağın äytte.

Pänceşämbe könne Ravalpindida uynalaçaq Paqıstan super ligası matçı atom-töş qolları bulğan ike kürşe il arasında üskän bäreleşlär arqasında kiçekterelde.

Hindstan Prem’yer Ligası organizatorları bik populyar bulğan Twenty20 turnirı yazmışın bilgelägänçe xökümättän kiñäş kötülären açıqladı.

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