Izrailneñ Senegaldağı ilçese Yuval Vaks sişämbe könne Dakarda urnaşqan universitet kampusınnan çıgıp kitärgä mäcbür buldı, çönki studentlar anıñ kilüenä qarşı çıgıp, Fälästin yaqlı lozunglar kıçkırdılar. Bu waqıyğalar turında mäğ’lümatlar häm videolar sośial çeltärlärdä taraldı.
Vaks ildäge iñ zur häm iñ abruylı yuğarı belem birü oyışması - şäyex Anta Diop isemendäge universitetta (UCAD) xalıqara mönäsäbätlär praktikası turında konferenśiyädä çığış yasaw öçen çaqırılğan.
Läkin ul kilgändä zal tışında distälägän student cıyılıp: “Fälästin irekle bulsın”, “Ğazzä irekle bulsın” häm “Izrail – suğış cinayät’çese” dip kıçkırdı.
İnternetta taralğan videolarda studentlarnıñ Fälästin bayraqları bolğap, yaña bilgelängän ilçene şaw-şu belän qarşı aluları häm anı çığış yasawdan totqarlawları kürsätelä.
Vaksnı kampustan çıqqanda iminlek xezmätkärläre ozatıp bardı häm ul auditoriyägä möräcäğät’ itmiçä kampustan kitte. Protestçılar anıñ artınnan şiğar’lär kıçkırıp häm bayraqlar bolğap ozatıp qaldı.
Vaks, şulay uq, Izrailneñ Gambiya, Gvineya, Gvineya-Bissau, Kabo-Verde häm Çadtağı rezident bulmağan ilçese wazıyfasın başqara. Ul 8nçe may könne Senegal ilbaşı Bassiru Diomaye Fayğa üzeneñ ışanıç xatın tapşırğan ide.