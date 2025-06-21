Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin İrannı da kertep massaküläm yuq itü qorallarınıñ taraluına qarşı Mäskäwneñ poziśiyäsenä tağın ber tapqır basım yasadı.
Putin şimbä könne “Sky News Arabia” telekanalına birgän interv’yusında Rusiyäneñ İrannıñ tınıç maqsatlarda atom -töş ênergiyäse citeşterü xoquqın yaqlawın belderde häm Xalıqara atom ênergiyäse agentlığınıñ Tährannıñ atom - töş qoralları citeşterergä omtıluına qağılışlı ber dä dälil tapmawın assızıqladı.
Ul şulay uq bolay dip östäde: “İranda atom - töş qoralların tıyuçı fätva bik zur ähämiyätkä iyä”.
Bu dini xökemneñ İran säyäsätendäge töp faktorlarnıñ berse buluın belderde.
Tınıç maqsatlı atom - töş programması
Putin Rusiyäneñ İrannıñ tınıç maqsatlarda atom -töş programmasın üsterügä yärdäm kürsätergä äzer buluın da belderde.
13 nçe iyün'dä İzrailneñ İrandağı xärbi häm atom -töş qorılmaların da kertep küp sanda urınğa hawa höcüme başqaruı belän başlanıp kitkän bäreleşlär Tährannıñ cawap höcümnäre belän däwam itä.
İzrail räsmiläre mäğ’lümatlarına qarağanda, şul könnän birle İrannıñ raketa höcümnärendä kim digändä 25 keşe hälaq bulğan, yözlägän keşe yaralanğan.
İran matbuğatı isä İzrail höcümnärendä älegä qadär 639 keşeneñ ülüen, 1300dän artıq keşeneñ yaralanuın xäbär itte.