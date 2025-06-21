SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Putin İrannıñ tınıç maqsatlı atom - töş programmasın yaqlıy, atom - töş qorallanuına qarşı
Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin İrannıñ atom - töş qoralı maqsatlarına qağılışlı dälil buluın kire qaqtı häm tınıç maqsatlı atom - töş ênergiyäse xoquqın yaqladı.
Putin İrannıñ tınıç maqsatlı atom - töş programmasın yaqlıy, atom - töş qorallanuına qarşı
Putin says Iranian fatwa banning nuclear weapons is a critical element. / Reuters
21 Июнь 2025

Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin İrannı da kertep  massaküläm yuq itü qorallarınıñ taraluına qarşı Mäskäwneñ poziśiyäsenä tağın ber tapqır basım yasadı.

Putin şimbä könne “Sky News Arabia” telekanalına birgän interv’yusında Rusiyäneñ İrannıñ tınıç maqsatlarda atom -töş ênergiyäse citeşterü xoquqın yaqlawın belderde häm Xalıqara atom ênergiyäse agentlığınıñ Tährannıñ atom - töş qoralları citeşterergä omtıluına qağılışlı ber dä dälil tapmawın assızıqladı.

Ul şulay uq bolay dip östäde: “İranda atom - töş qoralların tıyuçı fätva bik zur ähämiyätkä iyä”.

 Bu dini xökemneñ İran säyäsätendäge töp faktorlarnıñ berse buluın belderde.

Tınıç maqsatlı atom - töş  programması

Putin Rusiyäneñ İrannıñ tınıç maqsatlarda atom -töş programmasın üsterügä yärdäm kürsätergä äzer buluın da belderde.

13 nçe iyün'dä İzrailneñ İrandağı xärbi häm atom -töş  qorılmaların da kertep küp sanda urınğa hawa höcüme başqaruı belän başlanıp kitkän  bäreleşlär Tährannıñ cawap höcümnäre belän däwam itä.

İzrail räsmiläre mäğ’lümatlarına qarağanda, şul könnän birle İrannıñ raketa höcümnärendä kim digändä 25 keşe hälaq bulğan, yözlägän keşe yaralanğan.

İran matbuğatı isä İzrail höcümnärendä älegä qadär 639 keşeneñ ülüen, 1300dän artıq keşeneñ yaralanuın xäbär itte.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us