MÄDÄNİYÄT
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Misırda 3500 yıldan da borınğıraq patşalıq qaberen taptılar
Arxeologlar İkençe küçeş çorına qarawçı patşalıq qabere häm Rim çorınnan qalğan çülmäk ostaxanäse taptı
Misırda 3500 yıldan da borınğıraq patşalıq qaberen taptılar
Misırda arxeologik açışlar / AA
17 Март 2025

Pensilvaniya universitetınnan misırlı häm amerikalı arxeologlar bergä Misırnıñ Abidos şähäreneñ kön’yağında urnaşqan Jebel Anubis nekropolendä İkençe küçeş çorına qarawçı patşalıq qaberen taptı, dip xäbär itte Misır turizm häm borınğı äsärlär ministrlığı yakşämbe könne.

Şulay uq, Misırnıñ borınğı äsärlär şurası arxeologları da Sohagtöbägendäge Banawit awılında Rim çorına qarawçı sawıt-saba êşxanäsen açtı, dip belderde ministrlıq.

“Abidostağı patşalıq qaberen açu Jebel Anubis nekropolendäge xökemdarlarnıñ kümelüe turında yaña fänni mäğ’lümatlar birä,” diyelä belderüdä. Qaberlärneñ bezneñ êrağa qadär 1700-1600 yıllarğa qarawı da äytelä.

Banawit awılındağı çülmäk ostaxanäse turında ministrlıq bu urınnıñ borınğı zamannarda töbäkne sawıt-saba häm pıyala êşlänmäläre belän täêmin itkän iñ zur citeşterü üzäkläreneñ berse bulğan, dip assızıqladı.

Ministrlıq, şulay uq, bu açışlarnıñ Misırnıñ turizm törlelegen arttıru häm anıñ borınğı mädäniyäten dön’yaga kürsätü genä tügel, ä fänni tikşerenülär öçen dä qıymmätle mäğ’lümat birüen bilgeläp ütte.

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