M’yanmanıñ külägä xökümäte düşämbe könne xakimiyättäge xunta tarafınnan oppoziśiya kontrolendäge töbäktä urnaşqan mäktäpkä oyıştırılğan hawa höcümendä kim digändä 17 uquçınıñ üterelüen häm 20 keşeneñ yaralanuın xäbär itte. Bu höcüm köçle cirteträwdän soñ iğ’lan itelgän utnı tuqtatuğa qaramastan başqarılğan.
Külägä xökümät Milli berdämlek xökümäte tarafınnan êşlätelgän bu mäktäp, M’yanma üzägendäge Saqaing töbägendä, Mandalaydan yaqınça 160 çaqrım tön’yaqtağı Depayin qasabasında urnaşqan. Bu töbäk 28nçe martta bulğan cirteträw êpiśentrına bik yaqın.
Milli berdämlek xökümäte süzçese Nay Fon Latt bolay dip belderde:
“Xäzerge waqıtta bezdä bulğan mäğ’lümatlarğa qarağanda, 17 uquçı üterelde, 20 keşe yaralandı.”
“Bombalaw näticäsendä qayber keşelär yuğalğan bulırğa mömkin, şuña kürä ülüçelär sanı tağın da kübräk bulırğa mömkin”,-dip östäde ul.
Armiya êtnik azçılıq armiyäläreneñ ğıys’yanın häm Milli berdämlek xökümätenä bäyle qarşılıq kürsätü xäräkäten tuqtatu köräşendä xakimiyättä qıyınlıqlar kiçerä.
“Reuters” üze belän êlemtägä kergän xunta süzçese bu temağa söyläşüne kire qaqtı. Uzğan atnada xunta cirteträwdän soñ iğ’lan itelgän utnı tuqtatunı 31 nçe mayğa qadär ozaytuı turında beldergän ide. Utnı tuqtatu cirteträwdän berniçä könnän soñ — yärdäm êşlären ciñeläytü öçen — aprel’ başında iğ’lan itelgän ide. Şundıy uq adımnı xuntağa qarşı qorallı törkemnär dä yasadı.
Läkin utnı tuqtatu turındağı iğ’lanğa qaramastan, M’yanmanıñ qayber töbäklärendä xärbi hawa höcümnäre häm artilleriya atışları däwam itä.
Milli berdämlek xökümäte xärbi tüntäreleş belän wazıyfasınnan alınğan saylanğan citäkçelek wäkillären häm başqa xuntağa qarşı törkemnärne üz êçenä ala.