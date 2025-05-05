DÖNYA
1 min uqıu
Qıtayda yulçı köymäläre äylängän: ülüçelär häm yaralanuçılar bar
Qıtaynıñ kön’yaq-könbatışında köçle cil säbäple yulçı köymäläre hälakätkä yulıqqan, 9 keşeneñ ğomere özelgän. Däwlät başlığı Si iminlek çaraların köçäytergä häm êzläw-qotqaru öçen zur tırışlıq kürsätergä çaqırğan
Qıtayda yulçı köymäläre äylängän: ülüçelär häm yaralanuçılar bar
As of Monday morning nine were dead, 70 have been hospitalised and four were unharmed, state media said. / AP
5 Май 2025

Däwlät televideniyese xäbärenä qarağanda, Qıtaynıñ kön’yaq-könbatışında köçle cil säbäple turistlar alıp baruçı köymälär äylängän, kim digändä 9 keşe hälaq bulğan, 70 keşe xastaxanägä salınğan.

“CCTV” duşämbe könne Guyçjou provinśiyäseneñ Śyan’si şähärendäge yılğada yäkşämbe öylädän soñ yulçı köymäläreneñ äylänüe näticäsendä 84 keşeneñ suğa töşüen xäbär itte.  

Düşämbe irtäsenä qadär 9 keşeneñ hälaq buluı, 70 keşeneñ xastaxanägä salınuı häm 4 keşeneñ yaralanmıyça qotqarıluı xäbär itelde. Ber keşeneñ yuğaluı belderelde.

Däwlät xäbär agentlığı “Sinhua” xäbär itkänçä, Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin yaralılarnı däwalaw häm êzläw-qotqaru öçen bar köçkä êşläw kiräklegen belderde, monnan tış turistik urınnar häm başqa cämäğat’çelek küpläp cıyıla torğan cirlärdä iminlek çaraların arttırunıñ möhimlegenä basım yasadı.

Prem’yer-ministr urınbasarı Çjan Gośin qotqaru êşlären küzätü öçen waqıyğa urınına cibärelgän.

“CCTV” mäğ’lümatına qarağanda, tikşerü näticäsendä köymälärdä yulçı sanınıñ kirägennän artıq bulmawı açıqlanğan.

Yäkşämbe könne bulğan bu waqıyğa Qıtaynıñ üzägendä köymälär bäreleşü näticäsendä 11 keşe hälaq bulğan faciğadan barı tik ike ay uzğaç buldı.

Xunan’ provinśiyäsendäge ul qazada yulçı köymäse industrial’ köymägä bärelep 19 keşe suğa töşkän ide.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us