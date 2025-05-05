Däwlät televideniyese xäbärenä qarağanda, Qıtaynıñ kön’yaq-könbatışında köçle cil säbäple turistlar alıp baruçı köymälär äylängän, kim digändä 9 keşe hälaq bulğan, 70 keşe xastaxanägä salınğan.
“CCTV” duşämbe könne Guyçjou provinśiyäseneñ Śyan’si şähärendäge yılğada yäkşämbe öylädän soñ yulçı köymäläreneñ äylänüe näticäsendä 84 keşeneñ suğa töşüen xäbär itte.
Düşämbe irtäsenä qadär 9 keşeneñ hälaq buluı, 70 keşeneñ xastaxanägä salınuı häm 4 keşeneñ yaralanmıyça qotqarıluı xäbär itelde. Ber keşeneñ yuğaluı belderelde.
Däwlät xäbär agentlığı “Sinhua” xäbär itkänçä, Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin yaralılarnı däwalaw häm êzläw-qotqaru öçen bar köçkä êşläw kiräklegen belderde, monnan tış turistik urınnar häm başqa cämäğat’çelek küpläp cıyıla torğan cirlärdä iminlek çaraların arttırunıñ möhimlegenä basım yasadı.
Prem’yer-ministr urınbasarı Çjan Gośin qotqaru êşlären küzätü öçen waqıyğa urınına cibärelgän.
“CCTV” mäğ’lümatına qarağanda, tikşerü näticäsendä köymälärdä yulçı sanınıñ kirägennän artıq bulmawı açıqlanğan.
Yäkşämbe könne bulğan bu waqıyğa Qıtaynıñ üzägendä köymälär bäreleşü näticäsendä 11 keşe hälaq bulğan faciğadan barı tik ike ay uzğaç buldı.
Xunan’ provinśiyäsendäge ul qazada yulçı köymäse industrial’ köymägä bärelep 19 keşe suğa töşkän ide.