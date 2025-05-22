AQŞ senatındağı cömhüriyätçelär Qatar tarafınnan büläk itelgän reaktiv oçqıçnıñ yaña Air Force One bularaq qullanıluın qomaçawlayaçaq qanun ölgesenä kirtä quydı.
Qanun ölgese Azçılıq liderı Çak Şumer tarafınnan täqdim itelde, ölge ilbaşı Trampka büläk itep kilgän lyuks reaktiv oçqıçnı ilbaşı idaräse oçqıçı bularaq qullanu planın tuqtatunı maqsat itä ide.
Şumer X platformasında tübändägeçä yazdı: “Trampnıñ Qatar oçqıçın räsmi räweştä qabul itep aluı turındağı xäbärlärdän soñ Saqlanu ministrlığınıñ çit il oçqıçına ber tiyen dä sarıf itmäwe öçen qanun ölgesen Senatka tapşırdım. Bu – rişwät. Bu milli qurqınıçsızlıqqa yanıy. Lakin cömhüriyätçelär Tramp yanında häm ölgegä qomaçawladı.”
İlbaşı idaräseneñ aviaŝiya qurqınıçsızlığı qanunı isemle ölge Pentagonnıñ monnan alda çit xökümätlärneke bulğan oçqıçnı ilbaşı idaräse öçen qullanıluın tıyası ide.
Senatör Rodjer Marşal ölgegä qarşı çığıp, anıñ qabul itelüenä kirtä quydı.
Bu adım Trampnıñ uzğan atnada Qatardan alınaçaq Boing 747 oçqıçın yaña Air Force One bularaq qabul itäçägen citkerüennän soñ yasaldı.
Pentagon çärşämbe könne monı räsmi räweştä rasladı.
Pentagon süzçese Sin Parnel bolay dip belderde: “Saqlanu ministrı barlıq federal’ qağıydälär häm tärtipkä salularğa yaraqlı bularaq Qatardan Boeing 747ne qabuk itte. Saqlanu ministrlığı qurqınıçsızlıq çaralarınıñ kürelüe öçen tırışlıq quyaçaq.”
“The New York Times” gazetına kürä bäyäse 200-400 million dollar bulğan oçqıç ilbaşın taşu öçen kiräkle qurqınıçsızlıq standartlarınnan uzaçaq.
Saqlanu ministrlığı räsmi zatları oçqıçqa raketa saqlanu sistemaları urnaştırılaçaq häm êlektromagnit saqlanu kebek möhim üzgäreşlär kerteläçäk.
Qatar prem’yer-ministrı Şäyex Möxämmäd bint Abdurrahman El Tani bu atna başında belderü yasap, büläkneñ AQŞ säyäsätenä täêsir itü maqsatı belän birelmäwen citkerde.
“Bez köçle partnyerlık telibez”, - dide ul.