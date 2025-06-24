İran tışqı êşlär ministrı Abbas Araqçi, AQŞ'nıñ soñğı belderülärenä qaramastan, İzrail belän utnı tuqtatu turında räsmi kileşü bulmawın äytte.
“Xäzerge waqıtta utnı yäisä xärbi operatsiyalarnı tuqtatu turında bernindi dä ‘kileşü’ yuq,” dip yazdı Araqçi “X” platformasında.
Ul, şulay uq, İran xärbi çaralarınıñ İzrail agressiyäsenä cawap buluın, Tährannıñ suğış başlawçı taraf bulmawın assızıqladı.
Bu belderü AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ İzrail belän İran arasında “tulısınça häm tögäl” ut tuqtatu kileşüenä ireşelüe turındağı xäbärennän soñ berniçä säğät uzğaç yasaldı.
Araqçi, İzrail üz höcümnären Tähran waqıtı belän sişämbe irtäse säğat 4:00kä qadär tuqtatsa, İran cawap birüen tuqtataçaq, dip belderde.
“Ägär İzrail rejimı İran xalqına qarşı qanunsız agressiyäsen tuqtatsa... bezneñ cawap çaraların däwam itü niyätebez yuq,” dip äytte ul.
Şulay da, ul “xärbi operatsiyälärne tuqtatu turında axırğı qarar soñraq qabul iteläçäk,” dip kisätte.
Araqçi soñğı yazmasında İran köçlären “axırğı minutqa qadär” operatsiyalarnı däwam itüe öçen maqtadı häm alarnıñ “soñğı qan tamçısına qadär” ilne yaqlarğa äzer buluların äytte.
Bu belderülär AQŞ tarafınnan iğlan itelgän ut tuqtatu kileşüeneñ çınnan da ğamäldä buluı yäisä barlıq yaqlar tarafınnan qabul itelüenä şik tudıra.
Ut tuqtatu söyläşüläre däwam itkän arada İzrail İrannıñ yaña raketalar cibärüen belderde, ä İran mäğlümat çaraları İzrailneñ atom-töş ğalime Möxämmäd Räza Siddiqine üterüen xäbär itte.
12 köndä artqan bäreleşlär
Konflikt 13 iyündä İzrailneñ İrandağı atom-töş, xärbi häm grajdanlı obyektlarğa höcüm itüe belän başlanıp kitte.
Ul tağın da kiskenläşep, AQŞ köçläre şimbä könne İzrail agressiyäsenä quşıldı häm İrannıñ atom-töş obyektlarına höcüm yasadı.
Düşämbe könne İran AQŞnıñ Qatarda urnaşqan Al Udeid xärbi bazasına ballistik raketalar cibärde, bu isä töbäktä kiñräk konflikt başlanu qurqınıçın arttırdı.
AQŞ häm İzrail citäkçeläre soñğı ut tuqtatu kileşüen borılış noqtası dip bäyäläsä dä, İran räsmiläre İzrail höcümnären tuqtatu garantiyäläre taläp itep, saq bulu pozitsiyäsendä tora.