Ğosmanlı imperiyäse belän bäyle möhim artefaktlar Törkiyäneñ kön’yaq-könbatışında, Datça yar buyında bara torğan Kızlan Ğosmanlı korabı qaldıqları qazınularında tabıla. Bu tabıldıq korabnıñ batqan çorı turında yaña mäğ’lümatlar birä.
Mädäniyät häm turizm ministrlığınıñ belderüenä kürä, qazınular “Dokuz Eylül” isemendäge universitetınıñ “SUDEMER” su astı tikşerenü üzäge tarafınnan "Zäñgär miras" proyektı qısalarında alıp barıla.
Bıyılğı qazınular korabnıñ üzençälege häm ul batqan çor turında möhim mäğ’lümat birüçe tabıldıqlar belän bayıdı. Alar arasında 14 yänäçär mıltığı, yaqınça 2,500 qurğaş yädrä häm şartlatılğan tuplar bar. Bu korabnıñ suğışta qatnaşqan buluın kürsätä.
Monnan tış, İslam bazarları öçen Qıtayda citeşterelgän dip farazlanuçı zäñgärgä buyalğan farfor sawıtlar tabıla. Bu korabnıñ maxsus wazıyfa başqaruı yäisä diplomatik missiyä belän yörgän bulu ixtimalın kürsätä. Farforlarnıñ qaplarğa quyılğan xäldä tabıluı alarnıñ büläkkä dip äzerlänü mömkinlegenä işaräli.
Şulay uq, ekipaj häm ğäskärilärneke dip farazlanuçı şäxsi äyberlär dä tabılğan: tämäke trubkaları, samşittan yasalğan taraqlar, baqır kästrüllär, balçıq çülmäklär häm bankalar.
Tabıldıqlar arasında Tunisnıñ Cerba töbägennän kilgän keramikalarnıñ buluı korabnıñ Tön’yaq Afrikadan kilü ihtimalın kürsätä.
“Kızlan” korabı qaldıqları tarixi yaqtan zur ähämiyätkä iyä, çönki bu Törkiyä sularında berençe tapqır yänäçär ğäskärilären taşığan Ğosmanlı korabı qaldıqları.
Korabnıñ uñ bortı öleşläre tabılğan, bu anıñ tözeleş texnikaları turında qıymmätle mäğ’lümat birä. Barlıq qaldıqlar korabnıñ 17nçe ğasırnıñ ikençe yartısında suğıştan soñ batqan buluın kürsätä.
Qazıntılar 2025nçe yılda tämamlanır dip kötelä, häm bu açışnıñ Ğosmanlı diñgez tarixın yaqtırtaçağı küzallana.