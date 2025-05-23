Kön’yaq Afrikada urnaşqan “Sibanye Stillwater” şirkäte comğa könne yasağan belderüendä 289 şaxta êşçesen qotqaru öçen êş alıp barıluın belderde. Bu waqıyğa Joxannesburg yaqınında urnaşqan Kloof altın şaxtasında bulğan.

“Bez Kloof-7 şaxtasında naçar xäl buluın raslıybız häm xäzer iminlek çaraların küräbez, şaxtanı tikşerü prośeduraların başqarabız. Şunnan soñ êşçelärne öskä kütäräçäkbez,” – dip belderde şirkät wäkile.

Anıñ süzlärençä, barlıq êşçelär isän-imin häm isäpkä alınğan, alarnı azıq-tölek belän täêmin itü prośessı bara.

“Bez bu xälne bügen töştän soñ xäl itärbez dip kötäbez,” – dip östäde wäkil.

Milli Şaxtaçılar Berlege (NUM) bu waqıyğa turında xäbär aluların belderde. Alarnıñ süzlärençä, waqıyğa pänceşämbe kiçke säğat’ 10:00 (GMT waqıtı belän 8:00) tiräsendä bulğan.

3 km tiränlektäge altın şaxtası

Şaxtalar baş inspektorı Dêvid Msiza “Daily Maverick” basmasına beldergänçä, “Sibanye” şirkäte, keşelärne çığara başlağançı, şaxtanı qurqınıçsız xälgä kiterügä östenlek birä. “Riskqa barıp bulmıy. Alar êşçelärgä cir astındağı stanśiyalarda qalırğa quştı” – dip añlattı ul.

7-nçe şaxta - “Witwatersrand” altın şaxtasındağı 3 çaqrımnan da tiränräk çiktän tış tirän qoyı. Bu qotqaru êşlären tağın da qatlawlandıra.

NUM “Sibanye” şirkäteneñ waqıyğa turında xalıqqa soñğa qalıp belderü yasawına açu belderde.

“Bez açulı, çönki “Sibanye” 300 êşçeneñ cir astında azıq-töleksiz qaluı turındağı xäbärne yäşerergä tırışqan,” – dip belderde NUM wäkile Livhuwani Mammburu “Daily Maverick” basmasına.