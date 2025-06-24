AQŞ ilbaşı Donald Tramp İzrail häm İran arasında sişämbe könne säğat 04:00 tiräsendä êtaplı räweştä ut tuqtatu kileşüe başlanuın iğlan itte. Bu kileşü yaqınça ike atna däwam itkän kisken bäreleşlärne räsmi räweştä tämamlawnı maqsat itep quya.
Tramp üzeneñ “Truth Social” platformasında urnaştırğan belderüendä, kileşü "tulısınça häm tulı ut tuqtatu"nı küzdä tota, dip äytte. Başta İran operatsiyälärne tuqtataçaq, annan soñ 12 säğat uzğaç, İzrail dä şul uq êşne başqaraçaq.
Bu ut tuqtatu kileşüe Trump "12 KÖNLEK SUĞIŞ" dip atagan bäreleşlärneñ "räsmi tögällänüe" bulır dip kötelä.
"Barısı da yulında kitäçäk dip farazlap, min İzrail häm İrannıñ bu '12 KÖNLEK SUĞIŞ'nı tämamlar öçen kürsätkän tüzemlege, batırlığı häm aqılı öçen räxmät belderäm," dip yazdı Tramp.
Konflikt 13 iyün könne İzrailneñ İrandağı xärbi, grajdanlı häm atom-töş obyektlarına, şul isäptän, Fordo cir astı uran bayıtu üzägenä, hawa höcümnäre yasawı belän başlanıp kitte.
Tähran, moña cawap itep, ballistik raketalar belän İzrail maqsatların utqa tottı, bu isä ike il arasında soñğı distä yıllardağı iñ zur turıdan-turı xärbi konfliktqa kiterde.
Kiyerenkelek 22 iyün könne, AQŞ İzrailgä quşılıp İrannıñ atom-töş obyektlarına höcüm itkäç häm Tähran Qatardağı AQŞ xärbi-hawa bazasın raketalar belän utqa totqaç, tağın da arttı.
Şulay da, Oman häm Şveytsariyä qatnaşında diplomatik aradaşçılar ut tuqtatu kileşüen täêmin itü öçen êşçänlegen tuqtatmıy.
Tramp aradaşçılar turında süz alıp barmadı, läkin ike yaqnıñ "aktiv operatsiyälärne ülçäwle räweştä tuqtatu" kileşüenä ireşüen maqtadı.
Başta İrannıñ ut tuqtatuı, annan soñ İzrailneñ aña quşıluı räweşendäge êtaplı waqıt planınıñ maqsatı ike yaqnıñ da däwam itüçe höcümnären tämamlawına häm kötelmägän özekleklärne buldırmasqa mömkinlek birü.
Totrıqsız häm kiyerenke region
Soñğı ike atna däwamındağı açıq bäreleşlär İranda yözlärçä, İzraildä isä distälärçä keşeneñ ğomeren özde, ike ildä dä xalıq hawa häm raketa höcümnärennän saqlanu öçen sıyınu urını êzlärgä mäcbür buldı.
Bu qarşılıq regionda kiñräk suğış başlanu qurqınıçın arttırdı.
İran İzrail höcümnärendä ülgän grajdannar häm İnqilap sakçıları korpusı äğzaları öçen cenazalar ütkärde.
Şul uq waqıtta, İzrail ildä ğädättän tış xäl protokolları kertte häm İran cirenä soñğı yıllardağı iñ kiñ külämle höcümnären başqardı.